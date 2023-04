Pechino Express 2023 Anticipazioni: Stasera su SkyUno l'Ottava Puntata del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

Anticipazioni TV

Stasera ottavo appuntamento con Pechino Express - La Via Delle Indie. Le cinque coppie rimaste in gara affronteranno l'ottava tappa dell'avventuroso viaggio in onda su Sky Uno, arrivato in Cambogia. Ecco tutte le Anticipazioni di oggi.

Stasera, giovedì 27 aprile 2023, appuntamento con Pechino Express – La Via delle Indie. L'ottava puntata di Pechino Express 2023 va in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW. Le cinque coppie di viaggiatori rimaste in gara affronteranno l'Ottava Tappa della competizione, arrivata in Cambogia. Scopriamo insieme, nel dettaglio, quali saranno le sfide e l'itinerario della puntata di oggi, che partirà dalla nuova capitale Phnom Penh, per arrivare alla vecchia capitale Oudong.

Stasera su Sky Uno l'Ottava Tappa di Pechino Express 2023: ecco l'itinerario e le sfide di oggi

L'ottava tappa in onda questa sera – la prima in Cambogia - vedrà le coppie percorrere ben 386 km. Si ripartirà tra il traffico e gli affollati mercati della capitale Phnom Penh per scendere giù fino al mare e affrontare una “pungente” prova nel centro costiero di Kep. Si proseguirà poi verso nord, fino a Kampong Speu, dove i viaggiatori dovranno sottoporsi all’insindacabile giudizio di Enzo Miccio che si calerà nei panni di fashion guru per una missione molto “stilosa”. Il tutto si svolgerà prima di firmare il Libro Rosso a Phuom Suo, che permetterà di partecipare a una divertente Prova Vantaggio. Sarà un viaggio che metterà a dura prova la resistenza fisica dei concorrenti, che dovranno dimostrare ancora una volta il loro valore e raggiungere il Tappeto Rosso a Oudong, tappa finale e antica capitale dello Stato. L'obiettivo è conquistare un posto per la semifinale di Pechino Express.

Pechino Express 2023: Le coppie rimaste in gara

La settima tappa di Pechino Express 2023 non è stata eliminatoria. I Novelli Sposi sono stati graziati dalla busta nera e possono quindi continuare con il loro viaggio. Le coppie rimaste in gara sono quindi ancora cinque:

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio , in arte Federippi sono Le Attiviste ;

, sono ; Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono Gli Italo Americani ;

sono ; Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono I Novelli Sposi ;

e sono ; Carolina Stramare e Barbara Prezia sono Le Mediterranee ;

e sono ; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo sono I Siculi.

Pechino Express 2023: l'itinerario completo del viaggio alla scoperta della Via delle Indie

L'avventura di quest'anno, ci porterà alla scoperta della Via delle Indie. L'itinerario – di circa ottomila km - si snoderà tra la metropoli di Mumbai, passando poi per il Borneo Malese e giungendo infine in Cambogia, dove ci sarà il traguardo finale, situato nel favoloso scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del paese e anche tra i luoghi più importanti e visitati dell'Asia. Luoghi selvaggi e carichi di spiritualità, dove la giungla nasconde i resti di regni antichi e dove la modernità, rappresentata dalla prima tappa di Mumbai, diventerà mano a mano un ricordo lontano.

Pechino Express 2023 - La Via Delle Indie va in onda ogni giovedì in prima serata su SkyUno e in streaming solo su NOW.