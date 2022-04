Pechino Express 2022: tutte le Anticipazioni sulla Puntata in onda Stasera su Sky Uno

Anticipazioni TV

Sempre più ostacoli e luoghi allo stesso tempo affascinanti ed esotici per i concorrenti di Pechino Express sulla Rotta dei Sultani, insieme al conduttore Costantino della Gherardesca. Tutte le anticipazioni sulla sesta puntata.

Il giro di boa è giunto, caratterizzerà questa settimana Pechino Express che entra nel vivo della gara, per la prima stagione su Sky e NOW anche stasera giovedì 14 aprile. Le sei coppie in gara viaggeranno nelle terre uzbeke per 643 km, la tratta più lunga della stagione sulla Rotta dei Sultani.

Ai nastri di partenza, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia giungono “nel mezzo del cammin”: la sfida è sempre più accesa lungo i 7000 km del viaggio di Pechino Express - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che dalla prossima puntata arriverà in un nuovo emozionante Paese, la Giordania, penultima Stato prima degli Emirati Arabi con il traguardo nella finalissima di Dubai.

Intanto continua la scoperta dei territori e delle tradizioni dell’Uzbekistan. Per la sesta puntata - stasera 14 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW - le coppie in viaggio partiranno da Bukhara, nel cuore del Paese, importantissima tappa dell’antica via della Seta, snodo commerciale che collegava Oriente e Occidente; raggiungeranno poi la leggendaria Samarcanda, per secoli il polo più ricco di tutta l’Asia centrale, per affrontare la prova vantaggio; e concluderanno la puntata raggiungendo la capitale Tashkent, popolatissimo centro urbano dove architettura post-sovietica e madrasse islamiche si fondono. A guidare i viaggiatori ci sarà Enzo Miccio, che si rivela con loro intransigente ma premuroso, pronto a sottoporre i concorrenti alle prove più impegnative.

Mai come nella sesta puntata tutti gli equilibri instaurati fino ad ora cambieranno e i viaggiatori saranno messi a dura prova: dalla produzione centenaria dei tappeti “suzani” ai giochi più diffusi nel Paese, i viaggiatori affronteranno alcune delle sfide più temute. La coppia che riuscirà ad arrivare per prima contribuirà come sempre al montepremi finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione. Chi volerà verso il nuovo affascinante Paese di questa edizione, la Giordania? Stasera la risposta a questa ardua sentenza.