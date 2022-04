Pechino Express 2022: le Anticipazioni sulla Nuova Puntata in onda Stasera su Sky Uno

Anticipazioni TV

Petra e la Giordania sono ancora per stasera la cornice della nuova puntata su SkyUno e NOW di Pechino Express lo show on the road sulla Rotta dei sultani che è davvero sempre più nel vivo. Tutte le anticipazioni.

Ultima tappa in Giordania per le cinque coppie in gara di Pechino Express, che nella puntata di stasera giovedì 28 aprile alle 21.15su Sky Uno e in streaming su NOW, viaggeranno per 287 km. Si tratta del tragitto fondamentale prima di raggiungere gli Emirati Arabi, l’ultimo Paese di questa lunga e affascinante avventura.

A contendersi l’accesso alla semifinale di questa stagione ci sono Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia. La sfida tra loro si fa sempre più infuocata – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – e per tutti l’obiettivo è arrivare al traguardo della finalissima di Dubai.

Partiti da Petra - domani alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go - i viaggiatori raggiungeranno Kerak e la sua Roccaforte, una struttura crociata che si sviluppa su sette livelli. L’interno è un vero e proprio labirinto, pieno di cunicoli e corridoi che servivano per proteggere la popolazione dagli attacchi dei nemici. È qui che le prime due coppie arrivate a destinazione si sfideranno nella prova vantaggio di questa settimana prima di proseguire il viaggio verso la Capitale, Amman.

Come sempre non mancheranno le occasioni di godere dei meravigliosi paesaggi che questa terra offre, di fare amicizia con le popolazioni locali e assaporare le delizie della gastronomia locale. Il tutto sotto la guida attenta di Enzo Miccio, pronto – con i suoi consigli - ad incoraggiare i concorrenti a dare il meglio di sé. Arrivati a destinazione sarà l’immancabile busta nera, custodita per tutta la tappa dagli Sciacalli, vincitori della scorsa puntata, a decretare l’eliminazione o meno degli ultimi due arrivati. Chi volerà verso l’ultimo Paese di questa edizione, gli Emirati Arabi?

La coppia che riuscirà ad arrivare per prima contribuirà come sempre al montepremi finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione. La strada sulla Rotta dei Sultani di Pechino Express spetta a chi saprà viaggiare e destreggiarsi tra le prove più complesse di questa avventura.