Pechino Express 2022: Le Anticipazioni sulla Finale in onda Stasera su Sky Uno

Anticipazioni TV

il gran finale è finalmente giunto. Dopo migliaia di chilometri stasera sapremo i vincitori di Pechino Express sulla Rotta dei sultani. Tutte le anticipazioni per arrivare preparati alla sfida decisiva.

Finalmente tutto avrà senso. Dopo 7mila chilometri sempre in corsa, più di 3mila ore di riprese e 13mila ore di montaggio, termina oggi giovedì 12 maggio, su Sky e in streaming su NOW, Pechino Express, la prima stagione targata Sky. Sulla Rotta dei Sultani - nell’ultima tappa interamente ambientata a Dubai - si sfidano le tre coppie di viaggiatori rimaste in gara: Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli” e le inarrestabili Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”. A condurre le coppie verso il traguardo finale di questa avventura, come sempre, Costantino della Gherardesca insieme a Enzo Miccio.

L'affascinante Dubai, uno dei sette Emirati Arabi Uniti che si affacciano sul Golfo Persico nel sud est della Penisola arabica, sarà il teatro delle diverse prove che i viaggiatori dovranno affrontare durante l’ultima puntata. Sarà questa la conclusione di un viaggio stupendo ma faticoso, che ha portato i viaggiatori a scoprire affascinanti Paesi come Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino ad arrivare a Dubai.

Qui, tra i grattacieli e immersi nell’atmosfera cosmopolita di questa metropoli futuristica, scopriremo finalmente quale delle tre coppie in gara si aggiudicherà la vittoria finale di Pechino Express - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Con la sua vitalità contemporanea e le sue meraviglie dell’architettura moderna, a Dubai i viaggiatori - zaini in spalla e con la possibilità di spendere solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale - conosceranno più approfonditamente questa città dove tutto sembra possibile.

Una lunga catena di missioni farà correre per 46 chilometri i concorrenti che, nell’ultima puntata (giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go), avranno un solo obiettivo: saltare per primi sul tappeto rosso di Pechino Express, il salto più importante di questo viaggio. Si partirà dalla terrazza panoramica della “Palm Tower” fino ad arrivare al roof dell’Emirates Grand Hotel; nella tappa intermedia una coppia sarà eliminata e lascerà alle altre due la corsa, serratissima e durissima, verso la vittoria finale. Passeranno per Al Bastakiya, The Green Planet, La Mer - la famosa spiaggia di Dubai - e City Walk, il noto Centro Commerciale famoso per le sue numerose attrazioni, fino ad arrivare alla proclamazione, emozionante e spettacolare. La coppia vincitrice devolverà interamente il montepremi finale a sostegno di Medici Senza Frontiere, ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione.

Il viaggio è stato avventuroso e arriva al momento decisivo: quale sarà la coppia che trionferà sotto le stelle di Dubai conquistando la vittoria di questa stagione di Pechino Express?