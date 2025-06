Noos - L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, stasera su Rai 1: le anticipazioni

Anticipazioni TV

Apre con un ospite d’eccezione - Jovanotti - la nuova stagione "Noos - L’avventura della conoscenza”, il programma condotto da Alberto Angela, in onda oggi, lunedì 23 giugno alle 21.25 su Rai 1.

Noos - L’avventura della conoscenza: le anticipazioni della prima puntata di lunedì 23 giugno

L’artista interverrà nello studio immersivo di "Noos" per parlare con Alberto Angela del suo percorso umano e musicale tra arte, scienza e grandi viaggi esplorativi. Tornerà poi a "Noos" un volto storico della trasmissione, il filosofo della scienza Telmo Pievani che commenterà la traccia dell’ultima prova di maturità che è stata tratta da un suo testo. L’avventura nella conoscenza proseguirà alla scoperta dell’amore: con Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’università di Roma Tor Vergata, si affronterà il tema dell’innamoramento: cosa avviene nel corpo umano quando ci si innamora? Cosa scatta nel cervello quando si è attratti da un’altra persona? E quando si decide di tradirla?

Una pagina poi sull’obesità: una malattia cronica, sistemica, che coinvolge il metabolismo, il cervello, gli ormoni, le emozioni e che favorisce l’insorgenza di gravi patologie: Paolo Sbraccia, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Roma a Tor Vergata, approfondirà gli effetti della semaglutide, il farmaco per il diabete utilizzato anche per far perdere peso ai pazienti obesi. Quali sono i rischi? E i benefici? Chi deve ricorrere a questa soluzione e in quali situazioni è fortemente sconsigliato?

L’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri aiuterà a capire il mondo attraverso la geopolitica con una attenta analisi sull’attualità, mentre lo scrittore Carlo Lucarelli parlerà dei suoi racconti a cavallo tra il crimine, gli enigmi e la scienza, la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiegherà quali sono le regole da seguire per una sana alimentazione e Il climatologo Gian Maria Sannino parlerà del crescente fenomeno degli incendi boschivi e del suo legame con il cambiamento climatico. Infine, l’astrofisica Edwige Pezzulli porterà il pubblico alla scoperta dell’universo.

La prima puntata di Noos - L’avventura della conoscenza ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1