Non mi lasciare: stasera su Rai 1 la Terza Puntata della fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roia

Anticipazioni TV

In onda stasera 24 gennaio alle 21.25 la terza puntata della fiction Non mi lasciare, con Vittoria Puccini e Alessandro Roia sulle tracce di una rete di pedofili a Venezia. La trama della terza puntata.

Stasera 24 gennaio su Rai 1 alle 21.25 arriva alla terza puntata la nuova fiction crime della rete, Non mi lasciare, che ha come interpreti principali Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. Scritta da Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, vede alla regia Ciro Visco, in una storia cupa ambientata quasi interamente a Venezia, che ci conduce nelle spire del dark web e nei pericoli della rete, sulle tracce di una rete di pedofili che inganna le sue vittime online, facendo loro credere di chattare con una coetanea. Vediamo cosa era successo nell'ultima puntata e la trama della puntata di stasera.

Non mi lasciare: dove eravamo rimasti

Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. L'uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini...

Non mi lasciare: la trama della terza puntata

Elena va alla Casa Famiglia che ospitava Angelo e la psicologa che si occupava di lui lo descrive come un ragazzino forte nonostante l'apparenza. Elena, invitata da Giulia, sua amica d'infanzia ed ora moglie di Daniele, partecipa alla festa di compleanno del loro primogenito, Emilio. Senza farsi notare, però, lascia la festa e parte per Roma. Qui incontra suo figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale. Elena e i suoi sono finalmente riusciti ad entrare nella chat incriminata e, nascondendosi sotto un profilo fasullo, riescono a ottenere un filmato di Angelo nel luogo in cui è prigioniero. Scoprono dove si trova, ma il carceriere riesce a fuggire col ragazzo prima del loro arrivo.

Non mi lasciare va in onda su Rai 1 in prima serata il lunedì e successivamente su Raiplay.