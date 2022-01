Non mi lasciare: stasera su Rai 1 la seconda puntata della fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Roia

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera alle 21.25 su Rai 1 con la seconda puntata della fiction crime Non mi lasciare, diretta da Ciro Visco e interpretata da Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. La trama della puntata.

Non mi lasciare, la nuova fiction crime di Rai 1, ha conquistato il pubblico, con un ascolto alla prima puntata, andata in onda il 10 gennaio, di 4 milioni e 561.000 spettatori. Stasera 17 gennaio alle 21.25 potranno scoprire come proseguono le indagini nel terribile mondo della pedopornografia online, svolte dal vicequestore Elena Zanin (Vittoria Puccini) col collega della questura di Venezia, suo amore giovanile, Daniele Vianello (Alessandro Roia). La prima puntata ci lasciava su un autentico cliffhanger, quando il piccolo Angelo, scappato da una casa famiglia per incontrare quella che crede una ragazzina conosciuta in chat, si trovava di fronte a una realtà ben diversa...

Non mi lasciare: la trama della seconda puntata

Angelo si risveglia prigioniero in una stanza buia. Elena ottiene il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia e che il ragazzo, convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. L'uomo che ha noleggiato la barca con cui Gilberto è stato rapito si chiama Pietro Tomà ed è cresciuto in un orfanotrofio. Elena, con la complicità di Daniele, si intrufola a casa sua e, leggendo i dati del suo computer, scopre che è implicato nel rapimento di Gilberto e di altri ragazzini...

La regia di Non mi Lasciare è di Ciro Visco, la sceneggiatura di Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, e il cast, oltre ai protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum comprende Sergio Albelli, Federica Girardello, Eugenio Franceschini, Gianmaria Martini, Massimo Rigo, Ivan Zerbinati, Nicola Pannelli, Riccardo Leonelli, Livio Pacella, Demetra Bellina, Andrea De Manincor, Pia Engleberth, Caterina Silva, Simone Baldassarri, Vincenzo Tosetto, Antonio Orlando, Roberto Zibetti, Lorenzo Dellapasqua, Duccio Gallorini. E con Maurizio Lombardi e Sandra Ceccarelli.

Non mi lasciare va in onda il lunedì alle 21.25 su Rai 1 ed è in seguito visibile su Raiplay.