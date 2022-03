Noi: presentata la serie italiana remake di This is Us, dal 6 marzo su Rai 1

Anticipazioni TV

Alla presenza del cast e del regista Luca Ribuoli è stata presentata alla stampa la nuova serie di Rai 1, Noi, versione italiana dell'americana This is Us.

La nuova sfida della fiction di Rai 1 ha un'origine nobile: dal 6 marzo in prima serata per 6 puntate (dodici episodi da 50 minuti l'uno) andrà in onda Noi, adattamento italiano di This is Us, serie di Dan Fogelman plurivincitrice di Emmy e Golden Globe che ha consacrato tra l'altro il talento di Sterling K. Brown, l'attore che interpreta Randall, il figlio adottato dai protagonisti, che nella versione adattata da Stefano Petraglia, Flaminia Gressi e Michele Straniero si chiama Daniele e ha il volto del ventisettenne Livio Kone. Gli altri interpreti di questo family drama che ha ridato nuova linfa, con la sua struttura narrativa, a questo genere un po' in disuso e che in America è arrivato alla sesta stagione con un totale di 94 puntate, sono Lino Guanciale e Aurora Ruffino nel ruolo dei genitori Pietro e Rebecca, Dario Aita e la debuttante Claudia Marsicano in quello dei fratelli gemelli Claudio e Caterina, Timothy Martin è Mimmo, padre naturale di Daniele, con Angela Burri, Leonardo Lidi, Flavio Furno e Massimo Wertmuller nella parte del ginecologo che fa nascere i figli di Pietro e Rebecca. La storia inizia nel 1980 e va avanti e indietro nel tempo: nella prima puntata troviamo i tre figli che nel giorno del loro 34esimo compleanno decidono di dare una svolta alla loro vita, ma li vedremo anche bambini e adolescenti.





A presentarli alla stampa erano presenti tutti, dalla direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati al vicedirettore Ivan Carlei, al coproduttore Riccardo Tozzi di Cattleya, oltre naturalmente al cast e al regista Luca Ribuoli. È stato Tozzi a proporre questo progetto a Rai Fiction:

"Di family drama se ne fa poco in Italia, è difficile farlo in modo che sappia incidere e rappresentare la realtà. Certo è stata una sfida molto rischiosa perché This is Us è una grandissima serie, abbiamo lavorato per cercare di rendere una saga di sentimenti famigliari con sullo sfondo il paese, che è una cifra molto bella. L’italianizzazione è stata fatta in modo molto profondo nella scrittura, tanto che io che sono appassionato di This is Us mi commuovo di più vedendo Noi perché mi è più vicino". Sandro Petraglia ha parlato della differenza del lavoro tra un progetto preesistente e uno inedito.

"Se si parte da zero bisogna inventare tutto, anche il racconto, qua si parte enormemente avvantaggiati, in più questa serie aveva avuto il coraggio di raccontare la storia di una grande famiglia alternando il passato e il presente e chiedendo allo spettatore di entrare dentro un meccanismo all'apparenza complicato ma che elimina i tempi morti. È un racconto che procede per scene principali, il sogno di ogni sceneggiatore. Non ci sono scene cosiddette di servizio, come il personaggio che esce e prende il taxi, spesso sono drammatiche e a volte piene di ironia e felicità domestica e ci raccontano il cambiamento. E sono personaggi sempre in movimento perché li cogliamo in periodi diversi mentre affrontano sfide diverse. Abbiamo avuto pure il lusso dell'abbondanza: Cattleya ha acquisito 18 puntate per farne 12 italiane, questo ci ha permesso di eliminare ripetizioni, togliere cose eccessivamente americane, alcuni dialoghi che potevano diventare retorici. Sono molto contento del nostro lavoro che poi abbiamo incrociato con l'eccellenza di questa regia e questo gruppo di attori".





Il regista Luca Ribuoli a un certo punto mentre parlava si è commosso, e tanto basti per descrivere al pubblico un progetto che ha coinvolto profondamente cast e troupe, trasformandoli nella famiglia allargata della serie: "Avere un copione valido è sempre un vantaggio. Anche girando ci siamo accorti che potevamo sempre fidarci del testo. L’adattamento è più difficile di una storia originale, ma loro hanno avuto l’approccio giusto rispettando il lavoro originale. Non abbiamo mai avuto la pretesa di fare qualcosa di diverso e di migliore, ma abbiamo provato a sintonizzarci col progetto e calarci dentro la storia come hanno fatto gli americani quando hanno affrontato il testo. Dovevamo renderlo un racconto italiano, gli attori dovevano essere in grado di immergerci nelle emozioni che questi personaggi sanno dare. Questa storia non esisterebbe se questi tre ragazzi a una certa età non decidessero di cambiare le loro vite, nella versione americana lo fanno ai loro 37 anni, noi gliene abbiamo tolti tre. È una storia che prende e fa emozionare ogni volta, dalla fase di ripresa fino al montaggio, dove ogni volta che ho potuto li ho sbirciati e mi sono commosso per il loro coraggio. Credo che se c'è la volontà di agganciarsi a questi personaggi sarà impossibile mollarli e non restare attaccati a loro".

Aurora Ruffino, che molti ricorderanno come la Cris di Braccialetti Rossi, ma che qua ha il compito molto più impegnativo di interpretare Rebecca in 3 diverse età della vita, a 20, 40 e 60 anni, se ne esce con una vera e propria dichiarazione d'amore per Ribuoli:

"C'era un coinvolgimento tale che era impossibile non emozionarci sul set, a Luca voglio un bene dell’anima, ha donato qualsiasi cosa, la sua professionalità, il suo amore per noi e per questa storia. È stato un privilegio poter fare questo lavoro con te. Prima di fare i provini ero una fan sfegatata della serie, non ci potevo credere quando ho avuto l'opportunità di farlo ed è stata una felicità immensa quando mi hanno scelta, che si è poi trasformata in paura, in panico, temevo di non essere adatta. Sono state settimane complesse ma tutto si è risolto quando ho smesso di pensare alla serie americana e ho iniziato a pensare a tutti i classici che vengono continuamente riproposti, come Romeo e Giulietta. Questa, mi sono detta, sarà la nostra versione di questa storia meravigliosa e mi sono focalizzata sul lavoro".





Lino Guanciale è il capofamiglia, Pietro, e sottolinea che a convincerlo a partecipare, lui che si sente sempre inadeguato (parole sue), è stata l'impressione di grande onestà di questa storia. Del resto, sottolinea, “ da che mondo e mondo traduciamo, anche in teatro, esportiamo ed importiamo contenuti artistici universali da sempre. Il nostro paese è debitore di molte cose alla cultura americana e prendere un classico che viene dagli USA diventa un'occasione di leggere noi stessi. Con Luca ho fatto una strada importante, devo a lui se ho incontrato una compagna di set ideale come Aurora, tutto è stato fatto con grandissima sincerità. Abbiamo cercato di difenderci dalla retorica per cercare di consegnare un racconto che fosse il più onestamente possibile inclusivo". Sul personaggio che ha interpretato in Noi e sul proprio continuo impegno come interprete teatrale, Guanciale aggiunge:

"La cosa che mi ha conquistato di Pietro, che è un personaggio che richiama le nostre memorie famigliari, è la sua capacità di donarsi interamente a un progetto che decide debba cambiargli la vita, nel suo caso quello di costruire una famiglia con la persona di cui si è innamorato. Oggi questo si è un po' perso, ma sono esistite intere generazioni convinte che la vita dovesse essere così. Mi piace questa purezza di intenti, è bello riconoscersi e vedere che per un progetto uno è pronto a tutto. I miei nonni erano così, i miei genitori e probabilmente anche io. Mi ha conquistato della serie il dispositivo drammaturgico della scrittura, questo andare avanti, indietro, nel futuro, che rende i personaggi un pozzo inesauribile. Credo sia questa la ragione per cui This is Us si è imposto come un classico rinnovando il genere del family drama. Ad esempio Pietro è il padre che tutti vorrebbero avere e essere, al netto di una bella dose di fragilità. Sono tutti personaggi imperfetti e raccontare la loro fragilità con compattezza non era facile. Come attore io sono molto fortunato, ho avuto tante gratificazioni e questi 15 anni di cinema e tv mi hanno fatto crescere anche nel mio percorso teatrale. Il teatro per me è casa, la mia strada è partita dal palcoscenico e ho sempre bisogno di tornare lì".

Aurora Ruffini racconta la sintonia con un compagno di lavoro che non conosceva: "Lino l'ho scoperto qui, ci eravamo incontrati ma non ci incrociavamo mai su un altro set, anche perché lui è impegnatissimo e quando non era di scena scappava a teatro, quindi non siamo mai riusciti a conoscerci. È stato tutto molto naturale, all’inizio temevamo un po’ perché non è una storia d'amore semplice, ma vera, intensa e forte quindi dovevamo creare quella sintonia. Il primo giorno abbiamo girato la scena del matrimonio, ci siamo da subito presi, è nata una complicità anche inaspettata, una fortuna. Lino è un uomo meraviglioso ed è una persona e un attore generoso, cerca di tirare fuori il meglio dai suoi compagni, ti dà il massimo anche quando non è inquadrato".





I “fratelli” Claudia Marsicano, Dario Aita e Livio Kone raccontano di essersi incontrati prima delle riprese per un aperitivo. In particolare Claudia, che è la vulcanica, bulimica e repressa Cate dalla voce bellissima, racconta che venendo dal teatro aveva un po' di pregiudizio verso i colleghi ma che dall'inizio questo si è dissipato e che tra loro si è creata una sintonia tale che è stato magico trasportarla sul set. Dario Aita viene da una precedente esperienza con Luca Ribuoli (era Rosario, il fidanzato fricchettone di Angela in La mafia uccide solo d'estate) e racconta che sui set del regista questa atmosfera di complicità e di amicizia si crea puntualmente. Stavolta Claudia, come nella storia, “si è presa terribilmente cura di me durante le riprese e devo ringraziarla”.





Livio Kone, astro emergente della recitazione, racconta di aver incontrato gli attori a casa di Angela Burri, che nella serie è sua moglie, il giorno prima delle riprese, festeggiando con loro il suo compleanno. Dice di esser stato molto agitato e ansioso di trovarsi al centro di un progetto così importante, ma che regista e colleghi lo hanno rassicurato e coccolato. Claudia aggiunge che quando hanno letto insieme il copione in cui dovevano fare una scena più forte delle altre, si sono accorti di stare piangendo tutti e tre. Livio, però, fautore del Method Acting americano, non ha voluto incontrare prima delle riprese il suo padre naturale nella storia, Mimmo, interpretato dal bravissimo Timothy Martin. Ridendo quest'ultimo conferma: “Io volevo incontrarlo prima ma ho saputo che lui non mi voleva conoscere, quindi la prima volta che dovevamo girare insieme, per collegarmi a lui, visto che un afro-americano è molto diverso a livello di cultura da un italo-africano, ho cercato di pensare a cosa dovevamo avere in comune essendo entrambi neri e alla fine ha funzionato, è stato un figlio perfetto”.

Se conoscete già This is Us e siete curiosi di vedere la versione italiana o di scoprire questa storia direttamente con Noi, vi ricordiamo che potete vederla ogni domenica alle 21.25 su Rai 1 a partire dal 6 marzo. Poi, ovviamente, c'è Raiplay.