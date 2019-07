Niente Superquark stasera: Piero Angela lascia il posto all'omaggio a Camilleri

Anticipazioni TV

Al posto della quarta puntata del programma di divulgazione scientifica, Rai Uno manda in prima serata Conversazioni su Tiresia con Andrea Camilleri.

In occasione della scomparsa del grande scrittore Andrea Camilleri, morto oggi a Roma all'età di 93 anni, Rai Uno modifica il suo palinsesto. La quarta puntata di Superquark, prevista per oggi in prima serata, viene sostituita da Conversazioni su Tiresia, il film realizzato l'anno scorso da Roberto Andò e Stefano Vicario, a partire dallo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Andrea Camilleri andato in scena al Teatro Greco di Siracusa l'11 giugno 2018 di fronte a 4mila spettatori.



Conversazione su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri: Il Trailer Ufficiale del film - HD

Ecco comunque le anticipazioni della puntata di Superquark che sarebbe dovuta andare in onda stasera e che sarà trasmessa quasi certamente mercoledì prossimo 24 luglio

Aprirà la puntata il documentario naturalistico della BBC sui licaoni. Definiti cani dipinti, a causa del loro mantello a macchie, i licaoni sono lupi africani che vivono e cacciano in branco. Il documentario racconterà di come questi animali gestiscono il possesso del territorio, essenziale per usufruire delle risorse che permettono di mandare avanti la specie. Tuttavia, si assisterà a una contesa territoriale tra madre e figlia: quest’ultima si è staccata dal branco materno e ora vuole occupare il territorio della madre, che è costretta ad andare via. Per spostarsi, i licaoni incontreranno i leoni, i loro più tremendi avversari.

Si parlerà poi dell’elettrostimolatore per il cervello: l’inviata Barbara Bernardini è andata al Berenson Allen Center for non invasive Brain Stimulation di Boston a vedere come funziona l’apparecchio. Si tratta di una tecnologia con effetti di potenziamento cognitivo e muscolare, che si sta affermando nel mondo dello sport come un nuovo sistema di doping.

Si tornerà indietro di cinquant'anni per celebrare la conquista della Luna. Alberto Angela si è recato al Johnson Space Center di Houston, per conoscere alcune delle fasi più importanti dell’addestramento degli astronauti, essenziale per il successo di una missione spaziale. Si scoprirà, infatti, come Luca Parmitano si sia preparato per la partenza del 20 luglio.

In seguito, spazio alla storia di una Start Up italiana che vuole replicare il successo delle serre idroponiche in Olanda, da cui l’Italia importa ogni anno tantissima verdura. Tornando in studio, il presentatore e Paco Lanciano faranno un esperimento scientifico per capire meglio l’effetto serra.

Si proseguirà parlando di montagne e frane, in particolare delle reti che cingono le montagne e evitano la caduta di massi. Sono reti speciali, fatte con materiali tecnologici e studi accurati. Paolo Magliocco con Francesca Marcelli sono andati a Bellinzona per scoprire chi le ha inventate, quanto resistono e come si decide dove posizionarle.

Dopo un anno dal crollo del ponte di Genova, l’inviato Marco Visalberghi ha intervistato i ricercatori per capire come si potrebbero evitare disastri simili in futuro.

E infine le rubriche: Massimo Polidoro racconterà le truffe su Leonardo; Alessandro Barbero parlerà dei primi rappresentanti di colore al congresso degli Stati Uniti d’America; Emmanuele Jannini spiegherà cos'è la castrazione chimica; Elisabetta Bernardi svelerà la dieta adatta a mantenere le ossa forti.