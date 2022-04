Nero a Metà: Stasera su Rai 2 la Seconda Puntata della Fiction con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Un commissariato nel centro storico di Roma torna a regalare emozioni e sorprese a Claudio Amendola agli altri poliziotti e al pubblico di Nero a metà che torna stasera in prima serata con la seconda puntata della nuova stagione. Tutte le anticipazioni.

Dopo lo sconvolgimento dovuto alla riapparizione di Clara, tante cose sono già successe fra la fine della seconda e la prima puntata della terza stagione di Nero a metà, la fiction di Rai 2 che torna stasera 11 aprile in prima serata. Claudio Amendola è sempre protagonista, oltre che regista dei primi sei episodi, mentre i successivi sono diretti da Enrico Rosati. Insieme a lui un cast composto da Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Gianluca Gobbi, Margherita Vicario, Giorgia Solari e Claudia Vismara.

La sorpresa della prima puntata della terza stagione è stata il riavvicinamento fra Alba e Clara. La figlia ha iniziato a conoscere sua madre grazie ai colloqui in carcere e ha avuto la possibilità di ospitarla a casa sua. È infatti passato del tempo e le sono stati concessi idomiciliari. Ma uscendo da Rebibbia, Clara fa perdere le sue tracce. Carlo, che sin da subito non ha creduto al pentimento dell’ex moglie, è certo che sia scappata, Alba che sia stata rapita. In questi nuovi episodi le indagini su nuovi casi si incrociano con quelle sulla nuova sparizione di Clara.

Le Anticipazioni sulla puntata di Stasera di Nero a metà 3

Il primo episodio si intitola Solo un passo e racconta di un prete, don Fabio, viene ucciso in strada da un colpo di pistola. Il sacerdote non era amato nel quartiere a causa del centro per ex detenuti di cui era responsabile, ma il movente non appare sufficiente e la dinamica della morte non è chiara. Parallelamente, le indagini sulla scomparsa di Clara continuano e dal cadavere senza nome di una ballerina che sembra avesse contatti con lei Carlo e Malik risalgono al Nite Owl, un locale che sembra essere l'epicentro dello spaccio di coca rosa

Il secondo episodio di stasera è Comunque bella. In una strada di campagna viene trovato il cadavere di una ragazza che si scoprirà essere ossessionata dalle diete.. Mentre si cerca la reale causa del decesso, la Polizia sospetta dell'ex fidanzato per poi dover rivolgere attenzione al business di prodotti per perdere peso. La Scientifica scopre che il sangue nel casale appartiene a Nika e trova impronte di Clara e Pugliani dappertutto. Per portare avanti le indagini Carlo decide di permettere a Cantabella di continuare l'operazione al Nite Owl, anche se teme per la sua vita.