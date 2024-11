Nebbia e primi freddi, sta per tornare Masterchef: un video natalizio con gli chef

Anticipazioni TV

Ci si avvicina con difficoltà ai primi freschi se non freddi ed ecco che iniziamo a parlare della nuova stagione di Masterchef Italia. Il Natale vuol dire il ritorno di Barbieri Cannavacciuolo e Locatelli, che in un video ci ricordano la data tanto attesa per la nuova edizione in esclusiva su Sky e NOW.

Per ora è tornata la nebbia, almeno in quel nord in cui per il freddo è meglio ripassare. Proprio in quel luogo geografico, che è anche dell'anima, in quelle cucine sempre ordinate pronte ad essere sporcate a puntino, presto si riaffacceranno gli chef più amati della televisione italiana. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono protagonisti di un video in cui ci annunciano a tema Natale che da giovedì 12 dicembre torneranno a tormentare i nuovi concorrenti e allietare noi telespettatori con l'acquolina in bocca.

Infatti il mese di dicembre sarà una continua attesa, non solo per le feste natalizie ma anche la quaresima in attesa di Masterchef Italia, quindicesimo anno, appuntamento fisso e ormai irrinunciabile, a partire dall’ultimo mese dell’anno. Quest’anno il giorno da segnare sul calendario è giovedì 12, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, come ci tengono a precisare i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nello spot – super natalizio – che trovate qui sotto e dà il via al conto alla rovescia per la nuova edizione.