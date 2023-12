Napoli Milionaria!: La nostra intervista a Luca Miniero, regista del film dalla commedia di Eduardo De Filippo

Anticipazioni TV

In attesa del debutto, domani sera su Rai, del film tv Napoli Milionaria!, vi facciamo vedere e ascoltare le la nostra intervista a Luca Miniero, regista della trasposizione della commedia più bella e più amara di Eduardo De Filippo.

Domani sera, in prima serata su Rai 1, tornano le grandi commedie di Eduardo De Filippo. Dopo Natale in casa Cupiello, Sabato, domenica e lunedì e Filumena Marturano, è la volta del testo forse più bello dell'attore e drammaturgo napoletano. Parliamo di Napoli Milionaria!, portato per la prima volta a teatro nel 1945 e diventato più tardi un film diretto e interpretato dallo stesso Eduardo.

Il cast di Napoli Milionaria! è sopraffino. Se i protagonisti sono, come per Filumena Marturano, Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, in ruoli secondari troviamo Michele Venitucci, Nunzia Schiano, Vincenzo Nemolato, Jacopo Cullin, Carolina Rapillo. Di A dirigere il quarto titolo della Collection De Filippo, progetto targato Picomedia e Rai Fiction, è stato Luca Miniero, che poi è il regista di Benvenuti al Sud. La sceneggiatura, invece, è di Massimo Gaudioso e Filippo Gili, che hanno mescolato la pièce di Eduardo De Filippo al film e, raccontando l'Italia della fine della guerra, hanno pensato alla nostra contemporaneità, concentrandosi sulla famiglia, sull'avidità, sul dolore e sulla povertà, lasciando tuttavia fluire libera la commedia, in particolare nella prima parte. Di tutto questo ci ha parlato il regista nell'intervista che abbiamo realizzato in occasione della presentazione del film alla stampa