My Home My Destiny, Trame e Anticipazioni Turche: Emine si ubriaca e finisce a letto con Faruk

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame e le Anticipazioni delle nuove puntate di My Home My Destiny, la nuova soap turca di Canale 5. Faruk fa la sua mossa, fa ubriacare Emine e la seduce.

Cosa accadrà tra Faruk ed Emine nelle nuove puntate di My Home My Destiny, presto in onda su Canale 5? La nuova soap turca con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol si fa sempre più intricata, e così il rapporto tra la migliore amica di Zeynep Gosku e il suo spocchioso ex fidanzato. Infatti, sebbene Faruk si sia avvicinato ad Emine per estorcere alla figlia di Sultan informazioni sul matrimonio di Zeynep e Mehdi Karaca, ora la loro relazione si fa serie. Dopo una serata all’insegna dell’alcol, infatti, Emine e Faruk finiscono a letto insieme e così la giovane rischia di essere scoperta e di finire nei guai. Sua madre, infatti, la vorrebbe al fianco di Nuh e non con l’odioso riccone di turno.

Emine cede a Faruk nelle nuove puntate di My Home My Destiny

Mentre nella story-line principale il matrimonio tra Zeynep e Mehdi zoppica sempre di più a causa delle differenze inconciliabili tra i due protagonisti della soap di Canale 5, Faruk si muove circospetto nell’ombra che scoprire tutte le informazioni essenziali sul matrimonio della sua ex fidanzata e il meccanico del quartiere. Per arrivare ai segreti della Gosku, il ricco rampollo interroga con insistenza la sua migliore amica Emine. Lei, se da una parte si sente infastidita dalla pressione che Faruk fa nei suoi confronti e crede che lui la stia assecondando solamente per poter tornare nelle grazie di Zeynep, dall’altra non può negare di essere molto attratta dal giovane. Sebbene sua madre Sultan le abbia quasi ordinato di frequentare Nuh, nella speranza di vederla sistemata con l’amico del Karaca, Emine non prova per il ristoratore alcuna attrazione e inizia, invece, a cedere alle lusinghe di Faruk che sa come catalizzare l’attenzione della bella e giovane ragazza.

Leggi anche My Home My Destiny, Faruk ruba un bacio a Emine

Anticipazioni My Home My Destiny: Faruk fa ubriacare Emine

Dopo averle rubato un bacio, Faruk ha intenzione di approfondire la conoscenza con Emine. Certo, rimane in lui la curiosità di scoprire cosa succeda in realtà tra la sua ex Zeynep e il nuovo marito Mehdi, ma è anche molto affascinato dalla testardaggine di Emine, che è innegabilmente una donna molto avvenente. Lei, tuttavia, è convinta che lui la stia semplicemente usando e si comporta in modo sempre più scostante. Così, per farla rilassare e cercare di farle ammettere di essere interessata a lui, quanto lui lo è a lei, Faruk organizza una serata a base d’alcol e fa ubriacare Emine, riuscendo così a sedurla. Al mattino, tuttavia, per l’amica della Gosku ci sarà un’amara sorpresa: Faruk le ha lasciato dei soldi sul comodino ed è sparito, scrivendole in un biglietto di essere dovuto andare via presto per lavoro. Sconvolta, Emine sentirà di essere stata trattata al pari di una prostituta e metterà fine al rapporto con Faruk, o almeno tenterà di farlo. Nel frattempo, Sultan è sempre più preoccupata per la figlia che non sta legando con Nuh e si comporta in modo misterioso e strano.

My Home My Destiny Anticipazioni: Faruk riconquista Emine

Emine è sconvolta dal comportamento di Faruk e decide di bloccarlo ovunque ma lui, non volendo sentir ragioni, riesce a raggiungerla e le spiega cosa è successo la mattina dopo il loro incontro romantico. Realmente allarmato per una emergenza lavorativa, il rampollo ha lasciato i soldi ad Emine per poter prendere un taxi e scusarsi del brutto gesto di averla costretta a risvegliarsi da sola. Lei, sebbene ancora preoccupata per l’ascendente che l’ex di Zeynep sta avendo su di lei e in dubbio sulle reali intenzioni che nutre nei suoi confronti, accetta le scuse e l’invito a trascorrere insieme una cena romantica sullo yacht di Faruk. Qui, tuttavia, i due saranno vittima di una nuova incomprensione, questa volta ancora più pericolosa per Faruk.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.