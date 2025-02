My Home My Destiny: Nermin, buono o cattivo esempio per Zeynep? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

In My Home My Destiny prevalgono sempre i personaggi femminili, tra cui quello di Nermin. Ma quest'ultima rappresenta un buono o un cattivo esempio per Zeynep, la figlia adottiva? Ecco che cosa pensiamo al riguardo...

Nermin è una donna in carriera, è stata una moglie di un uomo sbagliato, ma è stata anche una madre adottiva, per scelta. Questo personaggio ha sempre dimostrato di essere disposta a tutto pur di tenere al sicuro Zeynep, e pur di renderla felice; di certo, quindi, stiamo parlando di una brava mamma, ma sarà anche un buon esempio per la figlia adottiva? Ecco qual è la nostra opinione al riguardo...

My Home My Destiny: Nermin e l'amore profondo per Zeynep...

Nermin è una donna facoltosa che, non potendo avere figli suoi, decide di adottare la piccola Zeynep, la figlioletta di una donna bisognosa di soldi. Infatti, Nermin è pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole, e, per fortuna, è tanto conscia dei suoi desideri quanto in grado di assumersi poi le sue responsabilità. La mora si prende cura in tutto e per tutto di Zeynep, cercando di non farle mai mancare nulla, ossia ciò che le è sempre mancato vivendo con la famiglia di origine: affetto, protezione ed addirittura la possibilità concreta di costruirsi un futuro migliore. Ma le avrà dato anche il buon esempio?

My Home My Destiny: Le peripezie di Nermin...

Nermin era convinta che, con l'arrivo di Zeynep, non le mancasse più nulla. D'altra parte, ben presto viene a galla una verità dura da digerire: suo marito, Ekrem, non soltanto aveva un'amante, bensì proprio una famiglia parallela: un'altra donna, Meltem, dalla quale ha avuto una figlia tutta sua. Ovviamente, non appena apprende questa realtà, alla donna crolla tutto. Come se non bastasse, il marito fedifrago la deruba di tutti i suoi beni e fugge all'estero insieme all'amante e alla bambina. Per molto tempo, Nermin è costretta a "sopravvivere" come meglio può, dovendo fronteggiare dei problemi mai avuti prima, quali difficoltà economica e, soprattutto, la solitudine...

My Home My Destiny: Nermin è un buon esempio per Zeynep?

Nermin non si è data per vinta. Nonostante abbia impiegato un po' di tempo prima di rialzarsi da terra dopo aver accusato un duro colpo, alla fine, comunque, si è rialzata, ed è questo che conta. Anche grazie al supporto di Zeynep, Sakine, Sultan ed Emine, ha provato a recuperare il sorriso e la speranza; poi, grazie all'intervento salvifico di Baris, un ottimo avvocato, è stata in grado di riappropriarsi di tutti i beni che Ekrem le aveva ingiustamente sottratto. La donna è riuscita a tornare ad essere una persona potente, con in mano una gran bella somma e a capo di un'importante azienda. Ed ora, sta addirittura cominciando a pensare che potrebbe non essere troppo tardi per tornare in carreggiata dal punto di vista amoroso: Tarik sta facendo breccia nel suo cuore. Peccato che quest'ultimo si stia soltanto prendendo gioco di Nermin, la quale, d'altra parte, appare un po' frenata e al contempo spaventata dal sentimento che sta iniziando a provare nei suoi confronti... Insomma, sicuramente Nermin ha le sue fragilità, ma non perché sia una donna debole, bensì perché semplicemente è un essere umano. Possiamo dunque asserire che si tratti di un buon esempio femminile per Zeynep, tanto che la madre adottiva non fa che spronare quest'ultima a prendere in mano la sua vita ed andare avanti per la sua strada, nonostante i numerosi ostacoli che si vedrà costretta a dover superare, proprio come ha sempre fatto e fa lei stessa.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.