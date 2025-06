Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: la quinta puntata e la tentazione Enzo Miccio arrivano stasera su Sky e NOW

Anticipazioni TV

Un nuovo appuntamento con Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo ci aspetta stasera, 26 giugno 2025, su Sky e in Streaming su NOW. La tentazione lussuosa (e imperdibile) di Enzo Miccio attende la Compagnia delle Tentazioni

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ci aspetta stasera, 26 giugno 2025, su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – in simulcast su TV8 alle ore 21.30 e in streaming su NOW. Lo strategy game condotto da Fabio Caressa è arrivato a un momento cruciale; il montepremi è stato decurtato di quasi un terzo e la Compagnia delle Tentazioni è spaccata, tra alleanze e rivalità ormai più che chiare. Ma cosa succederà nella nuova puntata in onda oggi? Vi anticipiamo che ci sarà una tentazione lussuosa di nome Enzo Miccio.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: alleanze, rivalità e gruppi divisi animano la Compagnia delle Tentazioni

Il trekking nella giunga sta diventando sempre più difficile e non solo per la stanchezza accumulata. Nella Compagnia delle Tentazioni di Money Road si sono delineate alleanze e rivalità ed è ormai chiaro che ci siano dei gruppi, quello più attento al risparmio e quello che vuole godersi l’esperienza nonostante tutto e tutti. Tra i dodici concorrenti partiti insieme – ovvero Alice, Alvise, Benedetta, Enrico, Francesco, Grazia, Marco, Roberta, Saveria e Yaser – c’è chi vuole spendere e spandere e non riesce a rinunciare alla bella vita e chi invece vuole portare a casa più soldi possibile. È per questo che Enrico ha ceduto davanti a una suite galleggiante con tutti i confort e Alice e Grazia hanno prelevato dal bancomat – privilegio dato al caposquadra e stavolta a un suo amico scelto dal gruppo – 4000 euro da dividere. Nella quarta puntata abbiamo visto anche alcune coppie, chiamate a scegliere se prendere o meno 2000 euro dal conto comune e spenderne altri 1000 per le spese bancarie, accettare calorosamente l’offerta.

Risultato? Il montepremi da 300.000 euro è arrivato a 218.300 e si prevede scenda ancora, tra bugie e strategie. E nella puntata di stasera ci sarà una tentazione così lussuosa e glamour da mettere in difficoltà anche i più parsimoniosi! Vediamo quale sarà.

Money Road: stasera, 26 giugno 2025, arriva lo yacht di Enzo Miccio!

La stanchezza, l’emotività e il rancore potrebbero avere la meglio nella quinta puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, in onda oggi – 26 giugno 2025 – su Sky, TV8 e in Streaming su NOW. Nel trekking di oggi la Compagnia delle Tentazioni dovrà affrontare sabbia e mare e che mare. In Malesia arriverà uno yacht meraviglioso con un armatore d’eccezione, Enzo Miccio, che proporrà ai viaggiatori un’esperienza esclusiva con party in piscina, DJ, cena servita al tavolo, pernotto in camere con bagno privato e poi, al mattino, una colazione con tutti i crismi. Ma quanto costerà? I 12 concorrenti riusciranno a trattenersi in vista dell’ultima puntata in arrivo la prossima settimana, in cui tutti gli altarini si scopriranno e si saprà quanto montepremi è rimasto? Lo scopriremo solo questa sera e vi anticipiamo che ci saranno scintille!

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedi su Sky in simulcast su TV8 e in Streaming su NOW.