Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: l'ultima puntata va in onda oggi, 3 luglio 2025, su Sky e NOW

Ultimo appuntamento con Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo. Il gran finale dello strategy game ci aspetta questa sera, 3 luglio 2025, su Sky e in Streaming su NOW. Che cosa affronterà la Compagnia delle Tentazioni e chi finirà il viaggio e avrà il denaro ancora in palio?

L’ultimo appuntamento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ci aspetta questa sera, giovedì 3 luglio 2025, su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – su TV8 alle ore 21.30 e in Streaming su NOW. La Compagnia delle Tentazioni è chiamata a un ultimo faticoso trekking, al termine del quale capiremo quanto montepremi rimarrà nelle casse e chi arriverà al traguardo. Sì perché qualcuno è destinato ad abbandonare lo strategy game, con un’eliminazione inattesa, tutta nelle mani di Francesco, scelto come nuova guida. Ma vediamo insieme cosa succederà oggi.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: conflitti e montepremi decurtato del 40% per l’episodio finale dello strategy game

Nella penultima puntata di Money Road, andata in onda la settimana scorsa, ovvero il 26 giugno 2025, è successo di tutto. Bugie, strategie fallite e la lussuosissima tentazione di Enzo Miccio, hanno diviso i concorrenti e Danielle ha potuto prendersi una piccola rivincita dopo essere stata “costretta” a rimanere sulla terraferma mentre i suoi compagni di viaggio hanno incontrato Miccio e scelto – tutti tranne Alvise – di passare la serata sullo yacht, con tutti i privilegi di una vera vacanza di lusso.

Al termine della puntata il montepremi è arrivato a 180.000 euro, dai 300.000 in partenza. Ciò vuol dire che il gruppo ha speso il 40% della somma destinata a tutti, alla fine del viaggio. Francesco è stato scelto come ultima guida e ha ricevuto un compito molto importante, in busta chiusa. Il contenuto è stato rivelato solo al pubblico e ora sappiamo che Francesco avrà 24 ore per scegliere un concorrente da eliminare. Chi sceglierà?

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: colpi di scena e un’eliminazione nell’ultima puntata

Lo strategy game condotto da Fabio Caressa sta per concludersi. Arriva stasera l’ultima puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Sono stati 12 giorni sfiancanti per la Compagnia delle Tentazioni, impegnata in un trekking nella giungla malese, con temperature che sfiorano i 40 gradi e con un’umidità che arriva anche al 90%. Le tentazioni sono state tante e in tanti vi hanno ceduto, tanto che il montepremi iniziale è stato decurtato del 40%. Nell’ultima puntata si ripartirà dal punto esatto in cui il gruppo si era fermato per eleggere Francesco come loro nuova guida. E sarà lui uno dei protagonisti di questa serata. A lui, tramite una busta il cui contenuto è rimasto oscuro ai compagni, il compito di scegliere chi tra i suoi “amici” dovrà lasciare il gioco e quindi non arriverà al traguardo, dove potrà dividere il denaro rimanente. Francesco ha 24h per scegliere il nome di chi sarà eliminato da questo esperimento sociale, che sta rivelando dei colpi di scena inaspettati, tra Alessandro, Alice, Alvise, Benedetta, Danielle, Enrico, Grazia, Marco, Roberta, Saveria e Yaser.

Durante le 24 ore ma anche nelle successive ore, la Compagnia si troverà a gestire le ultime tentazioni e prevediamo che i 180.000 euro rimasti e con cui si ripartirà, verranno di nuovo decurtati. Ma chi cederà e chi resisterà durante il gran finale? Lo scopriremo questa sera.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedi su Sky in simulcast su TV8 e in Streaming su NOW.