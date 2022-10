Mina Settembre: Stasera la Quinta Puntata della Fiction con Serena Rossi in onda su Rai1

Anticipazioni TV

Stasera alle 21.15 su Rai 1 ci sarà la Quinta Puntata di Mina Settembre, la fiction con Serena Rossi ambientata a Napoli. L'assistente sociale dal cappotto rosso è di nuovo alle prese con l'amore, ma questa volta parte svantaggiata.

La settimana si conclude, per gli appassionati di fiction, con una puntata di Mina Settembre, che prende in prestito dallo scrittore Maurizio De Giovanni il personaggio di un'assistente sociale dal cuore grande e le costruisce intorno un mondo di amici, pretendenti e casi da risolvere.

Questa Sera, su Rai 1 alle 21.15, va in onda la Quinta Puntata di Mina Settembre, che ci prepara a un gran finale che per qualcuno coinciderà con la felicità, mentre per altri sarà difficile da accettare. Il campo sarà quello dell'amore, ma anche dei rapporti familiari. Negli episodi 9 e 10 troveremo, accanto a Serena Rossi e a Giuseppe Zeno: Marisa Laurito, Nando Paone, Marina Confalone, Antonia Liskova, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino, Michele Rosiello.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Non si può dire che non siano accadute tante cose nella Quarta Puntata di Mina Settembre. Ad esempio Titti ha incrociato Max e il ragazzo ha capito che potrebbe essere lui il padre del bambino che la donna porta in grembo. Titti, in tutta risposta, ha cominciato a non rispondere alle chiamate dell'ex. Zia Rosa, sempre più convinta che la sorella non sia in crociera e che nasconda un segreto, ha sorpreso Nunzia a casa di Mina, e l'ex badante di Olga le ha detto che intendeva portarla in un posto in modo che scoprisse da sola la verità. Nel frattempo Mina si è impegnata per riconquistare Domenico, indossando un abito e delle scarpe molto femminili solo per una lezione scolastica e chiedendo al ginecologo di accompagnarla a Taranto per risolvere un caso. A fine puntata, dopo aver parlato con Giulia, Domenico si è arrabbiato con l'assistente sociale dal cappotto rosso e le ha detto che per loro non c'è futuro, visto che nel suo presente c'è Giulia. Passando alle questioni lavorative, Mina ha aiutato a sentirsi accettata una ragazza con un problema di disforia di genere e ha evitato guai giudiziari a un uomo che sembrava colpevole di una truffa.

Mina Settembre: Anticipazioni della Quinta Puntata

I due episodi che compongono la Quinta Puntata di Mina Settembre sono: Non si scappa e La Sibilla Cumana.

Non si scappa

Mina si reca ancora una volta a Procida, dove era stata insieme a Gianluca, che adesso è molto preoccupato per Juliette, proprietaria del bed & breakfast dove lui soggiorna e corteggia la figlia della donna. Il ritorno del marito di quest'ultima, che è un ex tossicodipendente, sembra aver portato molta tensione nella famiglia francese. Mentre Mina indaga, scopre un segreto che riguarda Gianluca.

La Sibilla Cumana

Mina Settembre incontra una ragazza di nome Viola che abita in una casa famiglia e vorrebbe tanto conoscere sua madre. L'assistente sociale decide di darle una mano e, mentre cerca la mamma di Viola, si caccia nei guai, che però sono poca cosa se confrontati con quello che scopre guardando un servizio del telegiornale. Intanto Irene è alle prese con qualcosa che non immaginava neanche lontanamente.

Appuntamento dunque Questa Sera, alle 21.15 su Rai 1 per la Quinta Puntata di Mina Settembre.