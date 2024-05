Mike: riprese in corso per la miniserie Rai su Mike Bongiorno. La prima immagine del protagonista Claudio Gioè

Anticipazioni TV

Nella settimana che segna il centenario della nascita di Mr. Allegria, Mike Bongiorno, sono in corso le riprese della miniserie Rai in due puntate Mike. Ecco Claudio Gioè nella prima foto di scena nel ruolo protagonista.

Nella settimana del 100° anniversario della nascita di Mike Bongiorno, sono in corso le riprese di Mike, miniserie in due puntate diretta da Giuseppe Bonito (L’arminuta; Figli) e scritta da Salvatore De Mola (Màkari; Imma Tataranni-Sostituto procuratore), con Claudio Gioè nel ruolo di Mike Bongiorno e Valentina Romani nelle vesti della moglie Daniela Zuccoli, ed Elia Nuzzolo (Max Pezzali nella serie Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883) che interpreterà l’iconico presentatore da giovane. Nel cast anche Clotilde Sabatino, Paolo Pierobon e Tomas Arana. Una co-produzione Rai Fiction - Viola Film che arriverà in autunno in prima serata su Rai1, arricchendo le celebrazioni per i 70 anni della televisione e i 100 anni della radio. Le riprese di Mike si svolgono per nove settimane tra Sofia (Bulgaria), dove è stata ricostruita la New York di quegli anni, e Torino.

Mike: la trama della miniserie

Quando a una persona si dice “Allegria!”, il primo pensiero che avrà è Mike Bongiorno, il padre della televisione italiana e il re dei quiz. Per decenni è entrato nelle case degli italiani diventando il figlio, il fratello, lo zio, infine il nonno di tutti, dagli anni Cinquanta in poi. Ma chi era veramente Mike Bongiorno, chi era l’uomo dietro lo schermo? La miniserie sarà l’occasione per raccontare il suo volto più intimo e segreto, in gran parte nascosto dal successo del conduttore, sempre a suo agio fra la gente e di fronte alle telecamere, ma riservato e introverso nella vita privata, segnata dalle dure esperienze della guerra, della prigionia, dei campi di concentramento. Nato a New York nel 1924, Mike ha avuto una vita densa di avvenimenti, unica nel suo genere, vissuta tra l’America e l’Italia. La sua storia s’intreccia continuamente con quella del nostro Paese. Scelse alla fine l’Italia, la terra dei suoi nonni, diventando il protagonista indiscusso del piccolo schermo. Sarà lui, il 3 gennaio del 1954, a inaugurare le trasmissioni televisive della neonata Rai con Arrivi e partenze, a cui seguiranno molti altri programmi che grande influenza hanno avuto sul costume di quegli anni. La miniserie rappresenta l'occasione per raccontare il mondo del nostro protagonista, sia professionale che umano, dal periodo più difficile alla proclamazione del successo senza pari di Rischiatutto. Per raccontare anche la realizzazione del sogno più segreto di Mike: creare con Daniela, la donna della sua vita, quella famiglia unita e felice tanto desiderata.

Ecco la prima immagine di Claudio Gioè dal set.