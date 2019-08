Maximilian: Stasera e domani sera la miniserie tv su Rai 3

Anticipazioni TV

Si tratta di un dramma storico ambientato nell'Europa del XV Secolo.

Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore, la miniserie TV diretta da Andreas Prochaska, in onda questa sera, 7 agosto, e domani sera, 8 agosto, in prima serata su Rai 3, è un dramma storico in costume, andato in onda con un buon successo di pubblico un anno fa in prima visione assoluta sempre su Rai 3.





Ambientata durante le lotte di potere tra le grandi dinastie europee nella seconda metà del XV Secolo, la serie di produzione austriaca, vede protagonisti principali Christa Theret e Jannis Niewhoner. La prima nel ruolo di Maria di Borgogna, il secondo in quello di Massimiliano d'Asburgo.





Ecco le anticipazioni della trama di Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore:



Siamo nel 1477. La barbarie del Medioevo sta lentamente cedendo il passo all'umanesimo e all'ordine, ma ancora, mercenari, re, principi e imperatori impregnano i campi di battaglia con il sangue.



Quando il duca di Borgogna muore in battaglia, Maria, la sua unica figlia, intende governare da sola il ducato nonostante la regola della successione maschile. La più ricca ereditiera d'Europa, la giovane donna dalla mente acuta è ambita da vari pretendenti. Maria resiste ai cittadini di Gand che, spronati dal re di Francia Luigi XI (Jean-Hugues Anglade), cercano di costringerla a un matrimonio con il figlio di Luigi, Carlo (Max Baissette de Malglaive), ragazzo dalla salute cagionevole e dalla mente debole. Nello stesso tempo il giovane arciduca austriaco Massimiliano d'Asburgo, si oppone ostinatamente al padre, l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico III (Tobias Moretti), che vuole che suo figlio sposi la giovane duchessa di Borgogna.



Dopo varie vicissitudini Maria e Maximilian si sposano ma è solo l'inizio di una travagliata storia per la nuova famiglia, una storia costellata di guerre e malattie mortali che contagiano l'intera Europa.

L'appuntamento con la miniserie tv Maximilian è per stasera e domani sera alle 21.15 su Rai 3