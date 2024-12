MasterChef torna stasera con molte novità: Tutte le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Tutto può succedere è il motto di questa stagione, il che è già tutto un programma. La quattordicesima edizione di Masterchef arriva stasera. Vediamo insieme le anticipazioni e le novità del cooking show di Sky.

Questa sera è giunta l'ora, dopo una stagione da record, la migliore in termini di ascolti da molto tempo, Masterchef battezza la quattordicesima annata con un trio di giudici chef invariati, Bruno Barnieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ma anche un mantra che mette i brividi, "tutto può succedere". Ora, sempre senza esagerare e basandosi su uno schema consolidato e amato da anni dagli italiani, ma ci sono delle piccole stuzzicanti variazioni alla struttura che spiazzerà i concorrenti, ma ha creato qualche sfasamento anche ai giurati.

Da stasera giovedì 12 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, tornano le cucine più bollenti della televisione italiane, contribuendo a un rapporto in evoluzione fra il cibo e gli italiani, cambiando non solo l'approccio ma anche apertura mentale e terminologia.. Sono decine gli aspiranti chef pronti a mettersi in gioco e a dimostrare il loro valore tra i fornelli: sono cuochi amatoriali di ogni età, provenienza, estrazione sociale e culturale, diversissimi tra loro eppure con un sogno o un obiettivo in comune, quello di diventare il nuovo Masterchef Italiano. Raccogliendo quindi il testimone da Eleonora Riso.

Le Novità e le Anticipazioni sulla Prima Puntata di Masterchef 14

Durante il live cooking, fin da questa sera, ogni concorrente avrà 40 minuti per impostare il piatto e 5 minuti per ultimarlo davanti ai giudici. Quando gli aspiranti concorrenti arriveranno per la prima volta al cospetto di Bruno, Antonino e Giorgio potranno scegliere se fare all-in, ecco la prima grande novità. In cambio di 5 minuti in più per chiudere il piatto, per un totale quindi di 10 minuti, saranno costretti a convincere necessariamente tutti e tre i giudici. In questo caso, per loro due sole possibilità: o ottengono l’unanimità, e con essa il grembiule bianco, oppure abbandonano il sogno di entrare in Masterclass.



In tutto questo, tutto può succedere già in questa fase: i tre giudici, infatti, potrebbero essere affiancati da un ingresso speciale, una figura che potrebbe avere un ruolo importante per alcuni degli aspiranti chef e che aiuterà i tre a prendere le proprie decisioni. Una volta terminata la carrellata di tutti gli aspiranti componenti della Masterclass, quelli tenuti in stand-by perché non avranno convinto tutti e tre i giudici affronteranno una nuova sfida, il Blind Test. Si tratta di una prova inedita il cui obiettivo per i cuochi “rimandati” sarà quello di convincere solo il giudice che non avevano convinto al primo step, ma stavolta conterà solo e soltanto il piatto: ognuno dei tre giudici, infatti, radunerà i suoi “no” organizzando una prova tecnica a suo gusto, al termine della quale assaggerà i piatti senza conoscerne l’autore. Una prova al buio, appunto, in cui tutto il giudizio sarà affidato al gusto dei tre chef.