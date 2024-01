Masterchef, la grande sorpresa dell'eliminazione del favorito

Anticipazioni TV

Tutti parlavano di lui, colleghi e appassionati di Masterchef, come del più probabile vincitore della tredicesima edizione. Invece qualcosa è andata storta e ne parliamo con lui.

Chi se lo aspettava che venisse eliminato a fine puntata settimanale proprio lui, il concorrente della cucina di Masterchef Italia tredicesima edizione che tutti vedevano come grande favorito. Non solo il pubblico da casa, ma soprattutto era palese il rispetto e la stima da parte dei tre chef/giudici. Ogni compagno di cucina che veniva eliminato ci diceva immancabilmente: sarà Alberto a vincere. E invece no, ma di questo ne parleremo direttamente con lui e con l'altro eliminato della sesta serata della gara di cuochi amatoriali. Una puntata definita turning point, il punto della svolta, con una tensione da doppio pressure test per il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che ha ottenuto il record di ascolti per questa stagione.

Dopo la prima Red Mystery Box, l’inedita di colore rosso che ha visto il ritorno dello chef Davide Scabin, con un Pressure Test lampo studiato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che ha creato una diffusa ansia nella Masterclass; poi è stata la volta di una Prova in Esterna al Padel Club del Castello di Tolcinasco (Milano) che ha visto le due brigate confrontarsi sull’healthy food; infine un nuovo e decisivo Pressure Test dedicato al calamaro ripieno. Altri due cuochi amatoriali hanno dovuto togliere il grembiule e tornare a casa, due eliminazioni che hanno sorpreso gli altri componenti della Masterclass (e il pubblico a casa): Andrea, sommelier e agente di commercio 34enne di origini cinesi e di casa a Senigallia, fra i più amati per il suo dolce carattere, e Alberto, responsabile 33enne di una pescheria in provincia di Padova, soprannominato Pierobot, storpiando il suo cognome Pierobon, per la sua precisione e mania di perfezione. Il vincitrore per tutti, come detto. Ma in un gioco come Masterchef basta un solo errore.

Durante un Pressure Test conclusivo e decisivo dedicato al calamaro ripieno, Alberto ha fatto un errore incredibile, specie considerando il suo lavoro in pescheria, che ha interrotto il suo percorso tra i fornelli di Masterchef Italia. "Ho avuto una disattenzione pazzesca, ho preso un calamaro non pulito e ho farcito quello, invece di quello che avevo pulito e quindi sono rimasti dei granelli di sabbia", ci ha detto nel consueto incontro via zoom con gli eliminati. "I primi momenti li ho vissuti proprio molto male, mi spiace tantissimo che con un solo errore sia andata così, avevo minuti in più e avrei potuto usarli per accorgermene e correggere. Ho cercato nel mio percorso di far valere la mia idea di cucina, credo di aver fatto vedere quanto valgo. Ho ricevuto una marea di messaggi di persone che dicono che sono stato molto bravo e che non vedono l'ora di venire al mio ristorante, quando lo aprirò. Ho vissuto momenti bruttissimi, lo ammetto, il mio obiettivo era la finale e poi tutti me lo dicevano che sarei arrivato in fondo".

Se per Andrea era visivile il dispiacere, per la sua simpatia e capacità di risollevarsi da pressure test e sfide fra peggiori, nel caso di Alberto lo sconcerto era ed è palese. "Inzialmente volevo essere strategico, rimanere da solo e pensare solo alla cucina, anche perché mi sembrava di essere diverso dagli altri. Poi ho conosciuto persone come Andrea, Niccolò, Lorenzo, Sara, Filippo e mi sono affezionato, abbiamo fatto gruppo. Non pensavo che sarebbe accaduto, che sarei stato così bene cone le persone. Non sono un robot, però, ho anche molto cuore. Sono solo chiuso, ma col tempo mi apro. Sono felicissimo di averli conosciuti, è stata la nota più positiva della mia esperienza a Masterchef. Siamo tutti differenti, e proprio la diversità ci ha unito. A un certo punto non ho più pensato alla strategia. Mi metteva agitazione non sapere cosa avrei trovato dopo, quali ingredienti avrei dovuto cucinare nella prova successiva. Sono abituato a progettare un piatto per giorni se non settimane, deve essere perfetto. Poi però saputi gli ingredienti entravo in un nuovo mondo, pensando subito e dedicando molto tempo all'impiattamento".

Se Alberto si è detto stupito dall'affetto dei social, che prima frequentava poco, e dalla possibilità di scambiare commenti in maniera proficua, paradossalmente è quasi dispiaciuto per aver ricevuto dai giudici quasi solo elogi. "Le critiche mi avrebbero aiutato a crescere, e magari a pulire dalla sabbia il calamaro".

Andrea, l'altro eliminato, ha invece sempre cercato di affrontare le prove "con una umiltà e pazienza che non credevo di avere. Ho voluto mettere da parte la paura e far emergere il mio lato più sensibile, direi umano. Così forse però mi sono dimenticato il cinismo della gara. Ho avuto resilienza, anche se sono inciampato dall’inizio, senza capacità di rimettermi realmente in piedi con lucidità. Ho rischiato sempre, senza fare il compitino, anche azzardando. L'aspetto umano è importante in qualsiasi esperienza, spesso lo si dimentica. Masterchef è una gara, non vince una squadra ma una persona, e non mi appartiene l'egoismo di voler essere il migliore. Non ci ho mai creduto, ho sempre fatto sport di squadra e nella masterclass ho legato tanto con i miei compagni. La cosa più importante è stato portarmi a casa un bagaglio umano di esperienze, speravo di entrare nei primi dieci ma è andata così.

A questo punto chi è il favorito, chi vincerà? Secondo Andrea la creatività un po' folle (ma irresistibile, diciamo noi) di Eleonora, la sua "empatia creativa", la pone fra i frontrunner, insieme a Sara e Niccolò.

Intanto vi anticipiamo che la prossima settimana, giovedì 25 gennaio, sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, MasterChef Italia celebrerà il traguardo delle 300 puntate con il gradito ritorno di Joe Bastianich e l’attesissima prova di pasticceria guidata da Iginio e Debora Massari, tra le più temute di sempre dai cuochi amatoriali.