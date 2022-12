MasterChef Italia: le Anticipazioni sulla Seconda Puntata, stasera su Sky Uno

Anticipazioni TV

Si concludono le selezioni per entrare nella cucina di Masterchef Italia dodicesima edizione. Scopriamo che cosa accadrà stasera, su Sky Uno, nel Cooking show di culto della televisione italiana.

Seconda puntata e già decisiva per molti concorrenti che si sono affacciati sulla soglia della cucina di MasterChef Italia. Stasera si concludono in Live Cooking e si formerà la masterclass con la sua composizione definitiva.

Selezioni a ritmo serrato, nuovi personaggi, dopo che la scorsa settimana sono stati assegnati già nove grembiuli bianchi, mentre altri hanno ricevuto il grembiule grigio per fronteggiarsi nelle sfide che potrebbero ancora condurli nella fase successiva. Momenti decisivi per i Live Cooking stasera giovedì 22 dicembre in onda su Sky e in streaming su NOW e condotti dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Avranno come sempre 45 minuti per cucinare e altri 5 per presentare il piatto, dopodiché si passerà al giudizio: con tre “si” otterrebbero l'immediato accesso alla Masterclass, con due soli “si” si accede alle Sfide, negli altri casi dovranno abbandonare i fornelli di MasterChef Italia.

Al termine di questa fase, quindi, tutti i grembiuli grigi si ritroveranno per affrontare le Sfide: tre duelli per valutare non solo le capacità tecniche e le conoscenze dei cuochi amatoriali ma anche la loro capacità di gestire la tensione. Già dalla prima prova i migliori conquisteranno il grembiule bianco con cucito il proprio nome mentre altri dovranno abbandonare la postazione. In questo modo si proseguirà prova dopo prova, fino a quando i giudici non avranno riempito tutti i posti a disposizione della Masterclass. Andrà avanti solo chi dimostrerà di saper gestire le proprie emozioni, cercando di far emergere tecnica, originalità e conoscenza della materia.

Alla fine dei due episodi del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - questa sera giovedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - avremo i componenti ufficiali della Masterclass di questa nuova stagione. Solo l’inizio di un percorso complesso e articolato, appassionante e durissimo, al termine del quale solo uno conquisterà il titolo di nuovo MasterChef italiano.

Domani prenderà poi il via l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine (dal lunedì al venerdì alle 19:45, sempre su Sky e in streaming su NOW). Nel corso del primo episodio, chef Barbieri indosserà i panni del professore per interrogare un “allievo” d’eccezione, Carmine, concorrente della scorsa edizione di MasterChef Italia: l’argomento sarà una delle preparazioni base della cucina italiana, i fondi di pesce; a seguire, per la prima settimana, verranno presentati i concorrenti ufficiali di quest’anno.