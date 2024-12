Masterchef Italia 14: Cosa aspettarci dalla puntata di Stasera, 26 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Tutte le anticipazioni sulla terza puntata della nuova stagione di Masterchef, la prima in cui gli aspiranti cuochi si ritroveranno nella tanto ambita Masterclass. Ma già hanno vissuto e li attenderanno sorprese. Vediamo quali.

Tutto pronto, fornelli incandescenti, posizioni pulite a perfezione ed ecco che il viaggio di Masterchef Italia per la quattordicesima edizione è pronto a partire a pieni motori. I 18 cuochi amatoriali che hanno conquistato la Masterclass, un grembiule bianco per molti sognato da anni, saranno i protagonisti di questa sera, giovedì 26 dicembre in esclusiva su Sky e in Streaming solo su NOW,, per le prime sfide studiate dal trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che metteranno alla prova fin da subito gli aspiranti chef. Con la presenza di due "riserve", grande novità di quest'anno, pronti a entrare in gara se qualche concorrente non convince a pieno.

La prima tappa partirà con una classica Mystery Box, che farà riemergere ricordi ed esperienze personali portando i cuochi amatoriali in gara a partire dalle proprie radici. A seguire, per l’Invention Test, dalla serenità di quello che conoscono e amano si sposteranno in un bosco, dove passeggeranno tra profumi intensi e sapori aromatici. Stasera la rotta della Masterclass proseguirà verso Marano Lagunare (Friuli Venezia Giulia), dove la Riserva Naturale alle foci del fiume Stella, un paradiso per uccelli e piante autoctone, farà da sfondo alla prima Prova in Esterna della stagione. Tra canneti e casoni, gli antichi rifugi che assicuravano ristoro ai pescatori, i cuochi amatoriali troveranno dei veri e propri esperti di questo ecosistema: la chef Chiara Pavan, una stella Michelin e una stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, e 25 pescatori pronti a giudicare le portate dei due menù.

La brigata che non si dimostrerà all’altezza incappando subito in un passo falso dovrà affrontare il primo Pressure Test dedicato a uno dei comfort food per eccellenza della cucina mondiale.

I concorrenti della Masterclass

A contendersi il titolo di nuovo Masterchef italiano, nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ci sono: Alessia, cameriera 21enne di Parma; Anna Yi Lan, 32 anni, consulente di moda, che ha origini cinesi, è nata a Milano ma vive a Venezia;Claudio, 33enne della provincia di Brindisi, titolare di un centro revisioni; Franco, direttore marketing 43enne, veronese e ora a Milano; Gaetano, 19enne palermitano e ora studente universitario a Milano; Gianni, 30 anni della provincia di Palermo, commesso in un negozio di elettronica; Giulio, bagnino 35enne della provincia di Pisa; Ilaria, 26 anni da Roma, animatrice per bambini; Jack, 26 anni dell’hinterland di Milano, content creator e social media manager; Katia, impiegata 43enne dalla provincia di Napoli; Laura, 29 anni, bresciana ed attualmente disoccupata; Linda, barista 49enne di Torino; Martina, capocameriera 25enne nata a Pietrasanta che vive vicino a Vicenza; Mary, 30 anni e manager nelle risorse umane, nata a Milazzo ma residente in provincia di Bergamo; Reza, consulente vendite 56enne di origine iraniana che vive tra Parigi e Roma; Samuele, 19 anni di Desenzano del Garda, alla ricerca di un impiego dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Alberghiero; Simone B., contadino 29enne che vive e lavora vicino a Belluno; Simone G., 35enne della provincia di Cuneo, imprenditore nel settore dell’edilizia.

Sono loro i 18 migliori cuochi amatoriali d’Italia, che dovranno difendere il proprio posto in Masterclass dai due aspiranti componenti: Pino, falegname 61enne che è nato a Bari ma vive vicino a Chieti, e Sara, modella 26enne della provincia di Napoli.

MasterChef Italia va in onda in prima serata su Sky e in Streaming solo su NOW.