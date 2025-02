Masterchef è a un passo dalla finale, Franco ha il suo vincitore

Anticipazioni TV

Un'ultima puntata dolorosa e piena di emozione, che ha portato l'eliminazione dalla cucina di Masterchef Italia edizione 2025 uno dei più amati concorrenti. Ormai siamo a una serata dalla proclamazione del vincitore, abbiamo incontrato Franco, l'ultimo eliminato.

Ride e piange, si commuove e partecipa come leader alle tempeste e alle grandi emozioni positive di questa quattordicesima edizione di Masterchef Italia. Ama il dialogo fra apparenti diversità, invoca una sintesi che possa portare solo giovamento. Come dare torto a Franco Della Bella, diamo anche i cognomi ogni tanto a i concorrenti del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, che giovedì 27 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW festeggerà la sua finalissima.

Ha perso sette chili, nei tre mesi della registrazione del programma, ci racconta durante un incontro via zoom. È arrivato quindi a un ottimo risultato, reso un pizzico più amaro dall’eliminazione giunta proprio subito prima dell’ultima serata, a un attimo dalla finale. Fa tenerezza quando ricorda che ha provato più volte il menù che avrebbe presentato ai giudici, anche al suo team lavorativo in questi giorni, lui direttore marketing in azienda, “anche se non lo sanno”. Sono stati loro a coprirlo durante l’assenza e a spingerlo a partecipare.

Il suo percorso in finale sarebbe stato caratterizzato da piatti meticci, come un antipasto che avrebbe unito due paesi, poi un raviolo giallo e nero, quindi sgombro con purè di cannellini e cardamomo, “per me il più significativo”, con brodo di cavolo rosso e qualche goccia di limone “per far cambiare colore”. Il dessert avrebbe violato la regola del glass roof, del limite possibile da superare solo dalle posizioni di potere. Ma è una cucinata in cui non lo vedremo mai protagonista, anche se tutto all’interno della masterclass, per lui, è stato fatto “per veicolare il messaggio che vivo io nel quotidiano, il valore del team e la differenza che ogni individuo può fare, arricchendo con le proprie peculiarità.

“Ho giocato molto di squadra”, ci ha detto, “non è un caso che abbia vinto tutte le eterne. Insieme si è qualcosa di più, non tutti lo facevano. È una caratteristica che mi rappresenta molto, il noi sopra l'io. Ho cercato di capire come si evolveva nelle settimane la masterclass, siamo tutte persone e come tali siamo cambiati”. Riguardo alla nota scarsa simpatia con Simone, così ci risponde, “siamo molto diversi, ci siamo incontrati e scontrati, ma con rispetto. Abbiamo una visione della vita differente, ma convivendo ci si punzecchio, non per forza ci si scontra. Certo, non si può neanche porgere a tutti la guancia, ma invidio la sua risolutezza, il suo essere focalizzato sull’obiettivo”.

Com’è andata la sua esperienza nel programma? “Il nome del piatto è la prima cosa che decidevo”, ha detto spiegando la sua tattica, “cosa volevo comunicare, poi la facevo ancora più mia scegliendo gli ingredienti e preparando il piatto. Nei mesi d’attesa dopo la fine delle registrazioni mi sono gettato sul lavoro, un contesto diverso che mi ha impegnato molto. Poi dal 19 dicembre, con le messe in onda, sono entrato in un loop di emozioni legato al vedermi in televisione. Rivivevo le emozioni, è stato bellissimo, giovedì ancora speravo che qualcosa cambiasse e non uscissi. Poi ho scoperto dai confessionali meravigliosi altarini, cose non sempre dette in faccia. Per esempio, Mary ha fatto commenti più taglienti rispetto a quello che diceva a noi. I giudici hanno molte sfaccettature, una meravigliosa professionalità e la capacità in poche parole di darti il consiglio giusto per migliorare”.

Ma chi vincerà, arrivati a questo punto e con questa formazione residua a cinque? “Anna, l’ho detto anche in trasmissione, spero vinca lei, anche perché il nostro rapporto è stato speciale fin dal primo giorno. Ci siamo guardati, aperti e raccontati, è un rapporto meraviglioso che si è sviluppato durante il programma. Quando inciampavamo, ci cercavamo. La puntata più bella, per me, è stata quella dell’esterna a Rovereto, in cui ho cucinato con lei. È nelle differenze che c’è il bello della masterclass, creano valore, è come nel paese delle meraviglie, in cui nessuno si fa veramente male. Io sono il cappellaio matto, probabilmente la regina di cuori potrebbe essere Bruno Barbieri. Nella puntata di giovedì so di aver psicologicamente mollato, ero convinto di aver cucinato un’ostrica da balconata, l’avevo assaggiata. Ma poi i giudici ne hanno assaggiato mezza, e tutto era più sbilanciato, poi ho cucinato negli step successivi con il ferro a mano tirato, mentre Simone non ha mai mollato. È stato uno di quei casi in cui l’impiattamento avrebbe potuto cambiare le mie sorti”.

Cosa pensa di fare adesso, sull’onda del successo del programma? “Il mio sogno, il modo in cui mi vedo a 60 anni, è in una grande tavolata con persone da tutto il mondo, che posso anche accogliere con qualche camera, presentando la mia visione di cucina e ascoltando loro raccontarsi. Sarebbe un vero riscatto accogliere, visto che sono stato messo da parte da giovane. Non ho vinto e a breve coniugherò il mio lavoro con qualche cena a domicilio. Ma il casale su un promontorio in Liguria, con vista mare, arriverà”.