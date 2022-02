Masterchef 11: Stasera una Nuova Puntata con Iginio Massari del cooking show di SkyUno e NOW

Anticipazioni TV

Un nuovo appuntamento stasera con Masterchef segnato dall'immancabile e temuta prova di pasticceria con Iginio Massari. Tutte le anticipazioni su una gara sempre più serrata e appassionante.

Nella cucina di Masterchef 11 non c'è tempo di riprendersi dalla sorprendente eliminazione di Dalia e Pietro, perché la gara ormai è entrata nella fase cruciale. Stasera, giovedì 10 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, Masterchef Italia,. prodotto da Endemol Shine Italia, vivrà uno dei momenti decisivi di questa stagione, oltre che fra i più temuti. Tra le postazioni dei nove cuochi amatoriali rimasti in gara arriverà uno degli ospiti più amati dal pubblico, capace di terrorizzare gli aspiranti chef. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno infatti il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari per la sua immancabile prova di pasticceria, uno dei peggiori incubi di ogni edizione. Ma non solo. Bisseranno la scarica di adrenalina con un altro ospite consueto, Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione.

Per i cuochi amatoriali la serata inizierà col sapore salato dell’acqua del mare, protagonista della Mystery Box di questa settimana: la missione, per tutti, sarà creare un piatto tecnicamente ineccepibile usando proprio questa acqua, che dovrà rappresentare un valore aggiunto per la ricetta. Successivamente, per l’Invention Test degli episodi di giovedì 10 febbraio - alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - la Masterclass accoglierà l’ospite temutissimo Iginio Massari, che come sempre sarà uno spauracchio per tutti gli aspiranti chef scatenando i loro peggiori incubi con una prova ad altissima difficoltà tecnica.

E la tecnica sarà protagonista anche della prova successiva, un nuovo Skill Test il cui tema sarà la trasformazione degli ingredienti. L’ospite Terry Giacomello, lo chef che ha fatto della cucina un esperimento scientifico, condurrà i concorrenti attraverso tre prove impossibili. Chi tra i cuochi amatoriali riuscirà a superare questo scoglio di difficoltà estrema? Chi imbocchera senza ritorno la via di casa?