Mare Fuori 5, stasera su Rai 2 la quinta puntata: alleanze e scelte sbagliate

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 2, torna l'appuntamento con la quinta stagione di Mare Fuori. Ecco le anticipazioni della quinta puntata, in cui qualcuno si troverà a pagare le conseguenze delle decisioni prese.

Torna questa sera, sempre in prima serata su Rai 2, la quinta stagione di Mare Fuori, con la sua lotta fra il bene e il male e i suoi personaggi tormentati. L'acclamata serie tv, ambientata nell'IPM di Napoli, quest'anno ha una veste nuova, prima di tutto perché dietro la macchina da presa non c'è più Ivan Silvestrini, che è stato sostituito da Ludovico Di Martino. Al centro di molte dinamiche, inoltre, adesso che Carmine è andato a vivere chissà dove con la sua bimba Futura, troviamo Rosa Ricci, determinata a vendicare l'onore dei Ricci a ricostruire il loro impero.

A dare lustro a Mare Fuori 5 sono diversi personaggi appena arrivati, come i due ragazzi del nord Federico e Samuele, che continuano a marcare il territorio e iniziano il povero Dobermann alla droga. E mentre altre new entry tramano nell'ombra, i "vecchi" detenuti del carcere minorile modellato sull'IPM di Nisida sembrano diventati più saggi, a cominciare da Cardio Trap, Alina e Pino, che sarà un punto di riferimento per molti ragazzi.

Mare Fuori 5: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Mare Fuori 5 abbiamo scoperto il passato di Lorenza, che nell'IPM si è invaghita di Samuele. Quando era piccola e viveva a Parigi con il padre e con Sofia, sua madre si occupava poco di lei, probabilmente perché la bambina le ricordava la sorella morta in giovane età. Questo atteggiamento distaccato aveva spinto Lorenza a decidere di non volere più Sofia nella sua vita. Tornando al presente, Silvia ha scoperto che rischia 10 anni di carcere per l'omicidio di Alfredo e ha quindi supplicato Angelo di aiutarla, ma il ragazzo le ha spiegato di aver mentito per aiutare sua sorella, che nel frattempo ha ripreso a frequentare loschi tipacci. Dobermann ha avuto delle convulsioni causate da una crisi di astinenza da metanfetamine. La droga è stata ritrovata nella cella di Angelo ma Lino sa che ad averla sono Federico e Samuele. Rosa e Tommaso hanno fatto un patto e, mentre lui ha scoperto dove abita Maria, Rosa ha promesso di trovare l'assassino del fratello del ragazzo. Teresa ha rischiato di morire mentre dava alla luce la sua bambina. A darle coraggio è stata Carmela, che continua a piangere Edoardo nonostante i tradimenti e le malefatte del ragazzo.

Mare Fuori 5: Anticipazioni della quinta puntata

La quinta puntata della quinta stagione di Mare Fuori si divide in due episodi: L'eco del male e Un'altra vita.

L'eco del male

Rosa e Massimo cercano delle spiegazioni, mentre Carmela pensa alla vendetta. Cucciolo viene premiato per il suo lavoro per il clan Ricci ma deve pagare le conseguenze delle sue scelte. Samuele e Federico escogitano un piano per realizzare le loro mire e Beppe decide di aiutare Dobermann a liberarsi dalla dipendenza dalla droga. Tommaso intima a Rosa di mantenere la parola data e di scoprire chi abbia ucciso il suo fratellino.

Un'altra vita

Mentre Cucciolo si ritrova vittima della ferocia del suo stesso clan, Donna Wanda, dal carcere, porta avanti la sua guerra ai Ricci e a loro affiliati. Cardio Trap sembra aver perso le speranze di guarigione, ma Alina e Pino lo sostengono. Carmela non cambia idea sui suoi obiettivi. Massimo cerca infine di parlare con Rosa, sconvolta dalla scoperta che sua madre è viva. Una persona vicina a Sofia oltrepassa un limite.

Prodotto da Roberto Sessa, Mare Fuori 5 nasce da un'idea di Cristiana Farina ed è una produzione Rai Fiction - Picomedia. Nel cast troviamo Maria Esposito, Carmine Recano, Domenico Cuomo, Lucrezia Guidone, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, Artem, Antonia Truppo, Antonio D’Aquino, Pia Lanciotti, Clotilde Esposito, Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi, per fare soltanto alcuni nomi. L'appuntamento con la nuova puntata (la quinta) è dunque stasera in prima serata su Rai 2: non perdetela!