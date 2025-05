Mare Fuori 5, Intervista a Marika Gambardella: "Luna abbatte gli stereotipi. Sono orgogliosa di averla interpretata"

Anticipazioni TV

Luna è uno dei personaggi di Mare Fuori più commoventi. Nella quinta stagione il suo coraggio e il suo sacrificio hanno chiuso un capitolo doloroso e hanno dimostrato quanto l'amore possa essere puro. Proprio di questo abbiamo parlato con la sua interprete, Marika Gambardella, che abbiamo avuto il piacere di intervistare.

Mare Fuori 5 si è concluso. Ieri sera (mercoledì 7 maggio 2025) su Rai2, è andata in onda l’ultima puntata di una stagione ricchissima di novità e di colpi di scena inaspettati, che hanno coinvolto alcuni dei personaggi a cui ci siamo affezionati di più in questi anni. Per i ragazzi dell’IPM niente sarà più lo stesso e forse neanche più per noi, visto che tra le tante cose che ci hanno sconvolto ci sono due addii strappalacrime che ci hanno commosso ma anche confermato quanto l’Amore possa trionfare.

L’Amore è quel sentimento che in Mare Fuori a volte viene dimenticato e a volte invece torna a dare una carezza morale non solo ai giovani ma anche agli spettatori. E questa carezza ce l’ha data, sin dalla sua prima comparsa Luna.

Luna è interpretata da Marika Gambardella, che abbiamo avuto il piacere di intervistare e di conoscere e con cui abbiamo parlato non solo di lei ma anche del suo personaggio, avendo la conferma di quanto l’amica, la madre, la sorella di Milos sia stata fondamentale in queste stagioni della Fiction. E la sua carezza morale, quella di cui abbiamo parlato prima, è arrivata come un pugno nello stomaco in questa quinta stagione, facendoci capire la potenza narrativa non solo della serie ma anche la capacità interpretativa di Marika e la grandezza di un ruolo di cui avremmo voluto scoprire e vedere di più sullo schermo ma che molto più di altri ha saputo raccontarsi e raccontare l’amore puro, quello che salva e quello che si sacrifica, una rarità al giorno d’oggi.

E con Marika abbiamo fatto una chiacchierata di quelle che ti rallegrano la giornata e non solo perché conosci un’artista capace di raccontare la passione e il vero senso del proprio lavoro, ovvero raccontare vite, ma anche perché dialogando con queste anime si superano gli stereotipi, qualsiasi essi siano. È stato bello avere la conferma di quanto abbiamo sempre pensato su Luna da colei che in questi anni l’ha interpretata, le ha dato vita e l’ha guidata a superare quelle etichette che, purtroppo, facilmente, avrebbero potuto affibbiarle. In nessun momento Marika ha permesso che la sua dolce Luna venisse presa per quella che non è e ha fatto emergere il lato più tenero, più bello e più struggente di una giovane che si è trovata ad affrontare i pericoli di questo mondo, che pare tornato indietro negli anni ma in cui non si è ancora persa la speranza. Luna è forse uno dei pochi personaggi di Mare Fuori, almeno secondo noi, che racconta davvero cosa voglia dire essere una compagna di vita, che sia essa una madre, una sorella o semplicemente un’amica.

Dopo questa dovuta premessa lasciamo la parola a Marika Gambardella, che meglio di noi si descrive e ci descrive un’eroina dal cuore tenero e puro, di cui sentiremo tanto la mancanza.

Mare Fuori 5, Intervista a Marika Gambardella

Chi è Marika?

Questa sembra una domanda molto semplice ma in realtà è difficile dare una risposta. Io credo di essere una persona che ha la sua storia, che vive a Napoli, molto determinata, con tante sfaccettature dentro di sé, un po' come ce le abbiamo tutti. Cerco di circondarmi di persone genuine, che si mostrano per ciò che sono al 100% anche quasi da subito; sono quelle con cui riesco a legare di più. Non riesco a costruire legami con persone che fingono di essere qualcun altro, che sono troppo costruite o che comunque sono troppo snob o diffidenti, cosa che all’inizio ci può pure stare.

Sono una persona ambiziosa, testarda quanto basta, molto empatica. Ecco l'empatia è una caratteristica che mi contraddistingue come del resto è rispecchiata anche dal personaggio di Luna di Mare Fuori.

Come sei arrivata al mondo dello spettacolo?

C'è stato un momento in cui avevo proprio bisogno di raccontare qualcosa, di raccontare me stessa, di esprimermi. Tutto iniziò quando mi fermò quello che poi sarebbe diventato un mio amico, per realizzare uno shooting per un brand. Da quel momento mi sono affacciata al mondo della moda. Poi da lì ho cominciato ad avvicinarmi anche al cinema, con figurazioni speciali o comparse. Ho capito che parlando il linguaggio dei film e delle serie TV, avevo modo di raccontare altre vite oltre alla mia e la cosa mi è piaciuta. Ho iniziato a studiare e a propormi nei casting. Ho fatto diversi provini e poi è arrivato quello per Mare Fuori, che è andato bene.

Ci racconti come sei arrivata in Mare Fuori?

È stato tutto molto lineare. Non avevo ancora un’agenzia che mi rappresentasse ma mi sono affiancata a delle persone che si occupavano di casting director. Una di queste persone, a cui devo tanto perché se non fosse stato per lei magari non sarei riuscita a far parte del team di Mare Fuori, mi propone per dare una delle mie foto al regista, che all'epoca era Ivan Silvestrini, e decise di farmi un provino insieme ad altri. Con la mia determinazione e la mia voglia di fare, al provino ho portato tutta me stessa, la mia verità e una mia idea sul personaggio di Luna, che poi ho dovuto approfondire e studiare visto tutte le sfaccettature e l’essenza che ha, ma il mio approccio ha fatto centro e mi hanno scelto.

Quanto è importante secondo te il racconto di Mare Fuori?

La serie Mare Fuori racconta un determinato tipo di vita con molte sfaccettature. Sicuramente vuole fare ragionare sul fatto che anche se si sbaglia e anche se si compiono reati - cosa che non si dovrebbe fare - si può ritornare sulla strada giusta. Vuole raccontare la possibilità, la speranza di ritornare sulla strada giusta, che non tutto è perduto e che si può ricominciare, anche se si fa una cavolata. Tu, come persona, puoi ritornare a fare una vita ordinaria e non è un qualcosa di scontato, non tutti lo fanno. Ci sono persone che decidono di percorrere comunque una strada negativa. E Mare Fuori dice anche questo; del resto nonostante tutto... c'è il mare fuori.

Il personaggio di Luna è uno dei più coraggiosi della serie e forse avrebbe meritato più spazio. Sei d’accordo con noi?

Sono molto orgogliosa di aver interpretato un personaggio come Luna, perché ha delle caratteristiche fantastiche e mi rispecchia molto; è empatica come me, è protettiva come me, si lega a persone che sono come tu le vedi, genuine e trasparenti. Sicuramente è stato raccontato meno e questo secondo me è un peccato, di lei si poteva parlare ancora tanto. Luna abbatte gli stereotipi non solo cinematografici ma tanti altri stereotipi. È stata molto apprezzata da tutte le tipologie di persone, dai bambini, dalle donne, dagli uomini, dalla tutta la comunità LGBT. Quando vengo fermata e stimata anche per strada, quando mi chiedono di farmi delle foto sono sempre molto orgogliosa perché mi riempie il cuore una cosa del genere. Mi è piaciuto molto il mio personaggio, soprattutto perché non è il classico stereotipo di persona trans che si vede nei film oppure nelle serie TV, ma è un personaggio coraggioso, leale, buono, una sorella maggiore, una madre.

È cambiata la tua vita dopo Mare Fuori e se sì, come?

Rispetto ai protagonisti di Mare Fuori io sicuramente posso uscire di casa! Loro sono tanto seguiti dai fan anche per strada. Io vivo la mia vita in maniera serena, nel senso che la gente sì mi riconosce, però sono tranquilla. Vivo in mezzo alla gente, quando esco alcuni mi chiamano Luna però è tutto normale. Sicuramente c'è stato un cambiamento interiore, è cresciuta l'ambizione. Ora ho un po' più fame di fare altre cose, è ovvio, e non si esclude la possibilità di fare altre esperienze televisive o cinematografiche o in serie TV. Ora sono seguita da un’agenzia che mi permette di selezionare i casting che sono validi per me e per la mia figura.

C’è un progetto professionale futuro che ti piacerebbe realizzare?

Mi piacerebbe tanto interpretare una super eroina. Sarebbe una cosa meravigliosa, non so se sarà possibile qua in Italia, ma spero di sì. Però, non lo so, ci spero tanto.

C'è qualcosa che vorresti che nel tuo futuro non professionale?

Mi piacerebbe avere uno spazio mio, una casa mia, di proprietà intendo. Questo mi porterebbe ad avere una maggiore serenità interiore. Vorrei però anche viaggiare tanto e poi, sì, desidero e spero che questo lavoro sia il mio lavoro sempre. Aggiungo anche il desiderio di essere d’esempio o di portare in qualche modo consiglio, anche in maniera involontaria, a tutte le persone della comunità LGBT. Sento di avere la responsabilità di fare questo ora più di prima, proprio per il lavoro che faccio. Mi sento in dovere di comportarmi in una certa maniera, rimanendo sempre me stessa, affinché io sia una fonte di ispirazione, di libertà verso persone che vivono con difficoltà il proprio trattamento sessuale e la propria identità di genere.

C’è un messaggio che vorresti lasciare prima di salutarci?

Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sostengono, che mi mandano messaggi su Instagram, mi mostrano tutto il loro affetto e tutta la loro gratitudine e mi lasciano i loro feedback positivi. Sono cose che mi riempiono il cuore, veramente tanto, anche in momenti in cui sono giù di corda. Quando una persona mi dice che sono stata bravissima o mi chiede di fare una foto o di abbracciarmi, mi tira su di morale. Ovviamente nei ringraziamenti è inclusa la mia famiglia, che mi ha sempre supportato con grande semplicità.

Foto in copertina di Sabrina Cirillo