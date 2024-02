Mare Fuori 4, stasera su Rai 2 la terza puntata: Rosa e Carmine di nuovo lontani, Edoardo a un bivio

Anticipazioni TV

Si rinnova stasera su Rai 2 l'appuntamento in chiaro con la quarta stagione di Mare Fuori. Ecco le Anticipazioni della terza puntata della serie, in cui diversi personaggi sono chiamati a decidere del proprio destino.

Continuano, per nostra fortuna, le giornate dei ragazzi dell'IPM di Napoli nella serie Mare Fuori, arrivata alla quarta stagione e articolata in 14 episodi invece di 12. Stasera, in Prima Serata su Rai 2, e dunque in chiaro, va in onda la terza puntata. Nei nuovi episodi, sempre diretti da Ivan Silvestrini, ogni personaggio ha la sua storia e una sua maturazione, e soprattutto sceglie se stare dalla parte del male o del bene, ripiombando nell'illegalità e criminalità o scegliendo l'onestà e la buona condotta. E tuttavia, in primo piano ci sono soprattutto Edoardo e Rosa Ricci. Il primo, sopravvissuto per miracolo all'offensiva di Don Salvatore, si ritrova ad essere conteso da due donne (Carmela e Teresa), mentre la seconda è incerta se sposare Carmine e partire con lui o cercare vendetta.

Nata da un'idea originale di Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu, la serie Mare Fuori 4 può contare su un pool di strepitosi talenti: Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito, Matteo Paolillo, Giacomo Giorgio, Artem, Clotilde Esposito, Kyshan Wilson, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi e Vincenzo Ferrara, per fare soltanto alcuni nomi.

Mare Fuori 4: Dove eravamo rimasti?

Il Comandante e la direttrice Sofia hanno informato Rosa della morte del padre. La ragazza, a cui è stata uccisa l'intera famiglia, si è disperata e ha allontanato Carmine dalla sua vita, anche perché è convinta che la responsabile della malefatta sia Donna Wanda. Pino, che per amore di Kubra ha trovato lavoro in un canile, si è trovato in contrasto con il responsabile e, invece di reagire rabbiosamente, ha optato per una protesta pacifica, bloccando la Tangenziale di Napoli. Mimmo ha ottenuto un permesso per uscire, ma sua mamma, che non vuole avere nulla a che fare con lui, lo ha abbandonato in mezzo alla strada. Il ragazzo ha visto Donna Wanda e le ha detto che vuole allontanarsi dal crimine. La mamma di Carmine ha ordinato ai suoi uomini di spaventare Consuelo, ma gli scagnozzi della signora Di Salvo sono andati oltre e hanno stuprato Consuelo. La reazione di Massimo è stata terribile, perché il Comandante ha cambiato totalmente atteggiamento nei confronti dei ragazzi dell'IPM. Carmine ha tentato di convincere Rosa a seguirlo quando lascerà il carcere, ma lei è accecata dall'odio. Infine, Luigi detto Cucciolo ha iniziato a pensare in che modo potrebbe resuscitare l’impero dei Ricci.

Mare Fuori 4: Anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di Mare Fuori 4 si divide in due episodi: Questione di scelte e Ragazzi Fuori

Carmine aggredisce Luigi per gelosia, dal momento che Rosa ha fatto credere a tutti che fra i due ci fosse del tenero. Il ragazzo confessa poi a Massimo quanto gli dispiaccia andarsene dall'IPM, che per lui è un luogo pieno di bei ricordi, tanto d'amore quanto di amicizia. Il Comandante va nella chiesa frequentata da Donna Wanda, che ritiene responsabile dello stupro di Consuelo. Donna Wanda nega di essere coinvolta e, più tardi, fa uccidere gli uomini che si sono macchiati di violenza sessuale ai danni di Consuelo. La protesta pacifica di Pino ha fatto scalpore a Napoli. Un giornale parla di lui e il ragazzo viene preso a lavorare in un rinomato centro cinofilo. Nel frattempo Edoardo cerca di estorcere all'avvocato Alfredo informazioni sul tesoro nascosto dei Ricci. Il ragazzo viene inoltre a sapere che Teresa è incinta e si prepara a fare la sua scelta fra lei e Carmela, che vorrebbe un altro figlio. Alfredo e Silvia vanno a cena fuori e incontrano la moglie di lui. Sconvolta e arrabbiata, Silvia fugge e vaga per la città, incontrando un bravo ragazzo di nome Gennaro con cui trascorre qualche ora di passione. Poco dopo, per essere fedele a Edoardo, Raffaele detto Micciarella uccide Alfredo, del quale viene raccontato il passato. Alcuni flashback ci mostrano i traumi di Giulia alias Crazy J., che ha ottenuto il permesso di andare in sala di registrazione insieme a Cardiotrap. In un accesso di follia, la ragazza dà fuoco all'edificio, mettendo a rischio la vita di diverse persone.