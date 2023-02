Mare Fuori 3: Stasera su Rai2 la Prima Puntata della Nuova Stagione della Fiction

Anticipazioni TV

Mare Fuori 3 arriva su Rai2. Dopo il debutto della terza stagione su RaiPlay, le vicende dei ragazzi del carcere di Nisida arrivano in prima serata e in chiaro. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi della prima puntata in onda oggi.

Stasera, mercoledì 15 febbraio 2023, primo appuntamento su Rai2 con Mare Fuori 3. La terza stagione della Fiction Rai, già disponibile su RaiPlay, arriva finalmente anche in chiaro a partire dalle 21.20. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei primi due episodi della puntata in onda oggi.

Mare Fuori 3: la Trama della Terza Stagione della Fiction

Nella terza stagione di Mare Fuori tutti i protagonisti sono cresciuti e si ritrovano a dover gestire tutti i problemi del mondo degli adulti, in cui stanno entrando. Diventare grandi non è mai semplice e costringe a fare i conti con scelte difficili e complesse, molto più che in passato. A complicare la situazione ma a volte anche a risolverla c’è l’amore, quello passionale, che per molti sarà un sentimento nuovo, completamente da scoprire, mentre per altri sarà un banco di prova dove testare se stessi. Al carcere di Nisida arriveranno poi dei nuovi personaggi. Alcuni di loro avranno alle spalle un passato con dei segreti mai confessati neanche alla propria famiglia, quella del clan, altri invece provocheranno grande scompiglio in gruppi faticosamente pacificati.

Mare Fuori 3: le Anticipazioni della Prima Puntata in onda oggi su Rai2

Ecco le Anticipazioni della prima puntata di Mare Fuori 3, divisa in due episodi:

Nel primo episodio intitolato L’Odio Necessario, Rosa la sorella di Ciro, vuole farsi arrestare per vendicare la morte dei suoi due fratelli per mano dei Di Salvo. Nel suo mirino c’è ovviamente Carmine. Solo colpendo lui potrà mettere in ginocchio Donna Wanda, l’acerrima nemica del clan Ricci. Intanto Gianni è ancora sconvolto per quando successo nella stanza d’albergo con Fabio. Cardiotrap ha ucciso l’ex fidanzato di Gemma e ora attende che il cadavere venga ritrovato e si sparga la notizia. Per ora però la polizia sembra non aver trovato nulla. Paola invece vuole troncare la sua relazine con Massimo, dopo il ritorno della moglie di quest’ultimo. Edoardo attende di sapere quale sarà il suo futuro e se l’aggressione all’amico di Teresa alla fine lo spedirà a Poggioreale, visto che è ormai maggiorenne mentre Naditza e Filippo, in fuga, sono felici del loro amore. Anche Pino e Kubra sono innamorati e per la prima volta nella loro vita conoscono questo bel sentimento.

Nel secondo episodio, intitolato Il Richiamo del Sangue, Carmine capisce che Rosa vuole vendicarsi di lui e scopre che Mimmo ha ricevuto l’incarico di proteggerlo da parte di sua madre Wanda. Beppe cerca di convincere Latifah, madre di Kubra e sua ex, a rimanere a Napoli per ricucire il suo rapporto con la figlia. Kubra però non vuole proprio più saperne della sua mamma e nonostante i consigli di Pino, preoccupato per lei, non riesce a dimenticare il male subito. Massimo non vuole rinunciare a Paola e prende una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Edoardo, dopo aver trovato un avvocato che lo aiuterà a non farsi trasferire a Poggioreale, fa una proposta molto speciale a Carmela. Le chiede di sposarlo. Intanto Filippo e Naditza, ancora in fuga, cominciano ad avere alcuni problemi e un lato del carattere di Filip comincia ad emergere senza che Nadi possa farci nulla. Cardiotrap non riesce neanche a parlare con Gemma e tra i due c’è un acceso confronto mentre Pirucchio, che sta per ottenere la messa in prova, è tormentato dalla richiesta di Edoardo di “occuparsi” di Mimmo. Rosa è molto in ansia per suo padre, che ha avuto un malore e ora è in ospedale.

Mare Fuori 3 va in onda su Rai2 alle ore 21.20.