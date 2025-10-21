Màkari: Claudio Gioè, Ester Pantano e Serana Iansiti ci parlano della quarta stagione

Anticipazioni TV

È cominciata da poco la quarta stagione di Màkari, la serie ispirata ai libri di Gaetano Savatteri che vedono protagonisti i detective per caso Saverio La Manna e Peppe Piccionello. Delle nuove puntate ci parlano Claudio Gioè, Ester Pantano e Serena Iansiti.

Se siete dei fan della serie tv Màkari, domenica 19 ottobre avrete certamente visto la prima puntata della quarta stagione, in cui Suleima parte e Saverio Lamanna resta in quel di Màkari a giocare a fare l'investigatore insieme al fidato amico Peppe Piccionello, che sembra diventato molto saggio, forse perché è finalmente felice in amore. Vi sarete anche accorti che la vita dell’ex giornalista diventato autore di romanzi è tutt'altro he monotona. Infatti è spuntata di nuovo la bella Michela, che un tempo aveva una cotta per lui. La vera novità è però un'adolescente vivace e impertinente che si chiama Arianna e che è la figlia non più segreta dello stesso Saverio. La madre, che è una vecchia fiamma di Lamanna, ha chiesto di tenerla da lui per un paio di mesi e il nostro, che in fondo è di buon cuore, ha accettato, non immaginando a cosa andrà incontro.

Nella settimana precedente alla prima messa in onda, Màkari è stato presentato alla stampa e, per l'occasione, abbiamo intervistato Claudio Gioè, Serena Iansiti ed Ester Pantano, che ci hanno parlato dei temi e dei personaggi della quarta stagione, che nascono dalla fantasia dello scrittore Gaetano Savatteri.

La seconda puntata della quarta stagione di Màkari arriverà su Rai 1, in prima serata, domenica 26 ottobre.