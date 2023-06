Madri - Una vita d’amore: da oggi 21 giugno l'intera stagione è in esclusiva su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Da oggi, mercoledì 21 giugno 2023, è disponibile gratuitamente e in esclusiva su Mediaset Infinity la serie TV Madri - Una Vita d'amore. Scopriamo tutto sulla nuova Fiction che sarà trasmessa anche su Canale5, ogni mercoledì in seconda serata.

Al via da oggi, mercoledì 21 giugno 2023, il nuovo medical drama, Madri – Una vita d'Amore. La prima stagione completa della serie TV spagnola sarà trasmessa in esclusiva on demand e gratuitamente su Mediaset Infinty mentre in chiaro sarà in onda su Canale5, ogni mercoledì in seconda serata. Ma di cosa parla questo nuovo appuntamento? Cosa dobbiamo aspettarci? Ecco tutte le Anticipazioni.

Madri – Una Vita d'Amore: la Trama della serie TV da oggi in esclusiva su Mediaset Infinity

La serie TV Madri – Una Vita d'Amore è il medical drama spagnolo, la cui prima stagione sarà da oggi 21 giugno 2023, interamente disponibile on demand e gratis su Mediaset Infinity. La serie – che andrà in onda pure su Canale5, in seconda serata ogni mercoledì – racconta la quotidianità di un reparto di pediatria dell'ospedale San Juan de Dios, ovvero una struttura dove i bambini malati vengono ricoverati per lunghi periodi.

L'Unità di lungodegenza del San Juan de Dios accoglie ragazzi con diverse patologie, dalle malattie rare ai disturbi alimentari. La Dottoressa Olivia Zavala è diventata la nuova direttrice del reparto di pediatria ed è perfettamente consapevole che molti dei sintomi dei suoi giovanissimi pazienti, sono il riflesso di una realtà per loro difficile da gestire. Proprio per questo, la Zavala cerca di affrontare e curare i disturbi dei ragazzi cercando di indagare e di trovarne l'origine. Non basta quindi solo una TAC o un antibiotico per rimandare a casa i suoi "piccoli" ma è importante conoscere e capire la realtà famigliare di ogni singolo malato e aiutare lui e i suoi genitori a trovare una soluzione insieme. Tale approccio la porta però a un inevitabile conflitto con tutti coloro che non sono disposti a investigare nel proprio privato e a lasciare che uno sconosciuto vi entri. L'ospedale ospita anche un pronto soccorso, dove anche solo un minuto può fare la differenza, e ha la disponibilità di un'unità specializzata in trattamenti per la fertilità, dove qualunque tipo di maternità viene supportata.



Guarda Madri - Una vita d'amore su Mediaset Infinity

Madri – Una Vita d'Amore: ecco chi sono i protagonisti della nuova serie su Mediaset Infinity

La Dottoressa Olivia Zavala farà da collante ai veri protagonisti di questa nuova serie, anzi alle vere protagoniste. Accanto ai pazienti, giovanissimi e affidati alle cure dei medici e delle loro famiglie, ci saranno loro, le madri. Le donne saranno al centro di questo nuovo appuntamento e saranno loro il perno su cui si fonderanno le relazioni che si creeranno all'interno del reparto di pediatria. Legami dove pure l'effimero diventerà famigliare e dove ogni decisione – presa anche fuori dall'ospedale – avrà un proprio peso.

Madri – Una Vita d'Amore è una serie dove le donne sono le protagoniste assolute e non soltanto dal punto di vista del cast ma anche per quanto riguarda il team tecnico e creativo che le ha dato vita. Ma la serie è soprattutto fatta da quelle emozioni che le donne, le madri appunto, sono in grado di provare e di condividere, quando si lotta per se stesse e per i propri figli. Quelle che verranno raccontate non saranno avventure facili ma la sicurezza è che qualunque difficoltà si presenterà all'orizzonte, verrà superata con coraggio e persino con il sorriso.

Madri - Una Vita d'Amore: scopriamo insieme la Trama del primo episodio

Scopriamo insieme la trama del primo episodio di Madri – Una Vita d'amore:

Il primo episodio intitolato La ragazza del ponte, vede protagoniste cinque donne:

Elsa , un'adolescente anoressica, decisa a tentare il suicidio. Prima però chiama la persona che in quel momento ama e odia di più allo stesso tempo: sua madre Marian . Il loto rapporto è atipico ma mostra già la strada verso la guarigione della ragazza;

, un'adolescente anoressica, decisa a tentare il suicidio. Prima però chiama la persona che in quel momento ama e odia di più allo stesso tempo: . Il loto rapporto è atipico ma mostra già la strada verso la guarigione della ragazza; Luisa , una madre costretta a lasciare il suo paese per stare accanto ad Andy, il figlio adolescente in coma, vive con eccitazione e paura il suo primo appuntamento con un ammiratore;

, una madre costretta a lasciare il suo paese per stare accanto ad Andy, il figlio adolescente in coma, vive con eccitazione e paura il suo primo appuntamento con un ammiratore; Natalia , una giovane donna incinta, disposta a qualsiasi cosa pur di diventare madre. Anche a morire nel tentativo;

, una giovane donna incinta, disposta a qualsiasi cosa pur di diventare madre. Anche a morire nel tentativo; Mila, una donna anziana, che si prende cura del nipote Sergio, un ragazzo con autismo, e del figlio Simón, un bugiardo compulsivo che non esita a saltare il permesso del carcere, concessogli per stare vicino al figlio costretto a una delicata operazione.

Madri – Una Vita d'Amore è disponibile on demand e gratuitamente su Mediaset Infinity mentre in chiaro ci aspetta ogni mercoledì, in seconda serata, su Canale5.