Love is in the Air Anticipazioni Turche: Aydan sfigurata, la madre di Serkan è irriconoscibile

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle trame di Love is in the Air, per le puntata presto in onda su Canale5.

Momenti difficili per Aydan Bolat nelle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Le anticipazioni delle trame della soap turca che appassiona i telespettatori, ci rivelano che Aydan sarà terrorizzata all’idea di incontrare la madre di Kemal. Prima dell’incontro con la suocera, la madre del Bolat ricorrerà ad un ritocco di chirurgia estetica per apparire al meglio. Peccato che le punturine non daranno l’effetto desiderato, contribuendo a rendere ancora più difficile l’incontro con la suocera.

Aydan terrorizzata nelle Anticipazioni turche di Love is in the Air

Aydan ha scoperto che Kemal è il padre biologico di Serkan e combatte con la consapevolezza che per i due uomini della sua vita non sarà semplice costruire un rapporto di complicità familiare. Kemal, nel frattempo, vorrebbe che Aydan conoscesse sua madre per le presentazioni ufficiali, essendo loro una coppia a tutti gli effetti. La madre del Bolat è terrorizzata all’idea di incontrare la suocera e vorrebbe apparire al meglio, magari togliendosi qualche anno per sembrare ancora più in forma. Così, Aydan si rivolge ad un noto chirurgo per qualche puntura strategica sul volto.

Anticipazioni turche Love is in the Air: Aydan tumefatta

Aydan torna a casa felice per il piccolo ritocco estetico, preparandosi ad accogliere la madre di Kemal. Peccato che il volto della signora Bolat non abbia gradito l’intervento del chirurgo e stia iniziando a gonfiarsi a dismisura, stravolgendo i connotati della donna. Kemal e Seyfi si accorgono che qualcosa non va ma non vogliono spaventare Aydan, sapendo che ha solitamente reazione decisamente esagerate, soprattutto sul proprio aspetto fisico. A svelare il problema estetico di Aydan ci penserà Kiraz, che chiederà alla nonna di spiegarle cosa è successo al suo volto. Presa dal panico, Aydan dovrà inventare una soluzione alla svelta: la suocera è ormai giunta alla tenuta.

Love is in the Air Anticipazioni: disastro per Aydan!

Aydan ha scoperto di avere il viso completamente trasfigurato e ora teme che la suocera non sarà felice di incontrarla. La madre del Bolat prova a rimediare indossando uno spesso paio di occhiali da sole, che coprono almeno parzialmente il disastro sul suo volto. Proprio quando la suocera fa il suo ingresso nella tenuta, tuttavia, l’effetto collaterale delle punture aumenterà, provocandole una paralisi facciale. La madre di Kemal rimarrà scioccata nel vedere il volto della fidanzata di suo figlio, e il pranzo non salverà la situazione dato che si verificheranno una serie di spiacevoli imprevisti.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.