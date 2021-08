Love is in the Air Anticipazioni dal 30 agosto al 3 settembre 2021: Balca è la nuova rivale di Eda! La Yildiz è in pericolo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 30 agosto al 3 settembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 30 agosto 2021

Engin, per evitare che Piril al momento di incontrare sua madre si faccia prendere dal panico, decide di fare una prova generale con Aydan.

Puntata in onda Martedì 31 agosto 2021

Ora che Ferit e Ceren vogliono raccontare a Serkan la verità sulla divulgazione del contratto di fidanzamento tra lui e Eda, Selin spiega tutto all'architetto.

Puntata in onda Mercoledì 1° settembre 2021

Ad ArtLife arriva la sostituta di Selin. Giovane, avvenente e abile, Balca lascia trasparire un velato interesse per Serkan. Eda sarà gelosa di lei?

Puntata in onda Giovedì 2 settembre 2021

Engin si presenta a cavallo alla festa di Aydan per una proposta plateale di matrimonio a Piril. Nel frattempo, prove di avvicinamento fra Ferit e Ceren.

Puntata in onda Venerdì 3 settembre 2021

La nuova assunta, Balca, si presenta a casa di Serkan all'ora di cena con la scusa di fargli controllare alcuni lavori. Poi sopraggiunge anche Eda.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.