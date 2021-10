Love is in the Air Anticipazioni dal 18 al 23 ottobre 2021: Serkan lascia Selin per Eda e i due passano la notte insieme!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 18 al 23 ottobre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 18 al 23 ottobre 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 16.55 alle 17.35 e il sabato dalle 15.55 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 18 al 23 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 18 ottobre 2021

Serkan torna a Istanbul per aiutare Eda a preparare la presentazione del nuovo progetto. Eda interpreta questo come il segno che Serkan sta lentamente recuperando la memoria.

Puntata in onda Martedì 19 ottobre 2021

Serkan organizza per il compleanno di Selin una perfetta festa a sorpresa. Eda, delusa, esce tra la neve, con la disperazione nel cuore: Serkan non ha recuperato la memoria. Serkan va alla ricerca di Eda e la trova nel bosco ferita; nel frattempo Selin bacia Deniz in un momento di debolezza. Serkan porta Eda in una baita disabitata dove i due parleranno fino ad addormentarsi abbracciati. Purtroppo per loro, il mattino dopo verranno sorpresi da Deniz e una furiosa Selin.

Puntata in onda Mercoledì 20 ottobre 2021

Serkan convoca una riunione e, davanti a un'Eda incredula, cede alcune azioni a Selin, che, in un primo momento titubante, poi accetta. Eda allora scopre che Ceren era al corrente di tutto.

Puntata in onda Giovedì 21 ottobre 2021

Serkan ed Eda litigano e il Bolat si sfoga con Engin, a cui confessa di amare ancora la ragazza. Come se non bastasse, Engin è messo a dura prova anche da Piril, sopraffatta degli ormoni della gravidanza...

Puntata in onda Venerdì 22 ottobre 2021

Aydan e Ayfer rivelano a Seyfi di aver ucciso Alexander e insieme si recano al ristorante per assicurarsi di non aver lasciato tracce. Dopo una visita della polizia a casa di entrambe le donne, Aydan vuole lasciare Istanbul, ma Ayfer non è convinta.

Puntata in onda Sabato 23 ottobre 2021

Selin, per interrompere il pericoloso riavvicinamento tra Eda e Serkan, finge un incidente d'auto per costringere il Bolat a starle accanto. All'Art Life, Eda fa ingelosire Serkan e l'uomo convince Ceren e Melo a farsi aiutare per organizzare una cena a sorpresa per la ragazza.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.