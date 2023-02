Lolita Lobosco prosegue le sue indagini: Tutto sulla puntata di Stasera della fiction

Anticipazioni TV

Quinto appuntamento stasera con Lolita Lobosco in cui la poliziotta più in gamba e apprezzata della domenica su Rai 1 si trova ad affrontare una bruttissima gala da pelare. Vediamo quale.

Chi lo dice che non si possa essere decisa e molto efficente nel lavoro, specie come poliziotta ai massimi livelli della questura di Bari, e un po' spiazzata in quella personale? Basta rivolgersi a Lolita Lobosco, le cui indagini sono tra le più apprezzate dai pubblico televisivo italiano e tornano stasera, domenica 5 febbraio su Rai 1, per una quinta puntata, Caccia al mostro, scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale e Chiara Laudani, che complica ancora di più la quotidianità di questa grande una donna del Sud, mediterranea, empatica e in carriera.

Prodotta da Luca Zingaretti e Angelo Barbagallo, diretta da Luca Miniero, Lolita Lobosco seconda stagione è interpretata ovviamente da Luisa Ranieri. Accanto a lei, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Nunzia Schiano, Ninni Bruschetta e Mario Sgueglia. Non dimentichiamoci che la vicequestore cerca di tener fede alla promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, ossia quella di trovare il suo assassino. L’indagine si rivela però molto complessa, anche perché qualcuno sembra avere interesse a non far avvicinare Lolita alla verità.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera de Le indagini di Lolita Lobosco

Una bruttissima storia quella che deve fronteggiare Lolita al suo risveglio: una giovane donna, presto identificata come una delle ballerine di un locale notturno, è stata seviziata e uccisa alla periferia di Bari. Lolita, grazie alla prodigiosa memoria di Forte, riesce a risalire ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche analoghe a quello attuale e scopre con sorpresa che, all’epoca, fu la sua amica Marietta a condurre le indagini come PM, senza però riuscire a dare un volto al feroce assassino.

Rischiando la vita in prima persona, la vicequestore riuscirà finalmente a risolvere il mistero. Dopo aver litigato, Lolita e Danilo hanno l’occasione di confrontarsi dal vivo e parlarsi a cuore aperto. Nel frattempo, Angelo si è dimostrato un uomo sensibile e maturo, una presenza indispensabile per Lolita, che sembra essersi arresa nella sua ricerca dell’assassino del padre, ormai giunta a un punto morto.