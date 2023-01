Lolita Lobosco, le indagini di una donna in cui identificarsi: intervista video con Luisa Ranieri

Anticipazioni TV

Bari è l'universo in cui si muove dopo anni lontana la vicequestore Lolia Lobosco le cui indagini sono giunte alla seconda stagione dopo il trionfo di ascolti della prima. Abbiamo parlato con la protagonista Luisa Ranieri in questa video intervista.

Ritornata a Bari ormai da tempo, si è piacevolmente rassegnata a lanciarsi in una relazione amorosa con ll giovane e bel giornalista che per la prima stagione intera ha cercato di convincerla che la differenza d'età non conti niente. Le indagini di Lolita Lobosco tornano stasera, domenica 15 gennaio in prima serata su Rai 1, con la seconda puntata di questa seconda stagione che è partita bene e sta entrando nel vivo.

C'è un ulteriore passaggio importante per Lolita, però, decidere se andare a convivere con Danilo (Filippo Scicchitano). Luisa Ranieri è sempre più in sintonia con questa vicequestore di cui vengono raccontate le indagini, certo, ma soprattutto nella sua vita personale.

Ne abbiamo parlato proprio con la protagonista, Luisa Ranieri, in questa video intervista.