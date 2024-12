Libera: la Terza Puntata della Fiction con Lunetta Savino va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Libera torna questa sera, 3 dicembre 2024, su Rai1. Il cerchio si stringe per il magistrato interpretato da Lunetta Savino e impegnato alla ricerca della verità sulla morte di sua figlia. Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi in onda oggi.

Il cerchio si stringe e le indagini, dopo diversi ostacoli, stanno per rivelare verità molto drammatiche. È quello che succederà nella terza puntata di Libera, la Fiction con Lunetta Savino nei panni del determinato magistrato. Oggi, 3 dicembre 2024, in prima serata su Rai1, vedremo Libera Orlando e Pietro non gettare la spugna e sempre più pronti a scoprire cosa sia successo alla povera Bianca. Ma vediamo le Anticipazioni dei due episodi di oggi, intitolati Dura Lex Sed Lex e Abundans cautela non nocet.

Libera: ecco cosa è successo nella seconda puntata

Prima di rivelarvi le anticipazioni della puntata di oggi e dei due episodi in arrivo in prima serata su Rai1, facciamo un piccolo recap su cosa è successo nella scorsa puntata.

Libera e Pietro hanno avuto la conferma che Bianca è stata drogata e che a darle la sostanza letale è stato Vanni Rosani, a sua volta costretto da qualcuno di cui non ha voluto e non ha potuto rivelare il nome. Rosani, poco prima di essere chiamato in giudizio, ha cambiato idea e ha deciso di fuggire. Ma la sua corsa per scappare è stata violentemente fermata. Qualcuno lo ha ucciso e purtroppo Libera e il suo alleato sono arrivati troppo tardi. Libera ha purtroppo perso il cellulare vicino al luogo del ritrovamento del cadavere di Rosani e la polizia, e Davide, hanno capito che la donna sta nascondendo qualcosa. Alla fine della puntata, è stata portata in questura con una grave accusa. Intanto Clara ha cominciato a fare sempre più domande su sua madre ma anche su suo padre. La ragazza ha trovato sostegno in Elia, il cui nonno sembra sempre più sospetto.

Libera Anticipazioni: ecco cosa vedremo stasera, 3 dicembre 2024, su Rai1

Scopriamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Libera, in onda stasera - 3 dicembre 2024 - su Rai1 e divisa in due episodi:

Nel primo episodio intitolato Dura Lex sed Lex, Libera viene interrogata dal PM De Marco, che l’ha indagata per l’omicidio di Vanni Rosani. Pietro, per salvarla, dichiara di averle rubato il cellulare e diventa così il principale sospettato garantendo al giudice di uscirne pulita e di poter continuare le sue indagini. Sì perché Libera deve indagare su un vecchio processo riaperto, di cui lei non doveva saperne nulla allora e non dovrà saperne nulla ora. Ettore ha deciso di darle una mano ma qualcosa potrebbe cambiare all’improvviso. Il magistrato non ha però intenzione di lasciare il suo nuovo alleato, a cui si è affezionata, in difficoltà e cerca di scagionarlo, coinvolgendo suo padre Italo. Non è però facile raggiungere questo obiettivo.

Nel secondo episodio, intitolato Abundans cautela non nocet, Libera continua la sua indagine sui faldoni dei vecchi processi e tutto questo grazie all’aiuto di Ettore, che ha deciso di darle una mano e che non intende lasciarla da sola ad affrontare tutto questo. Clara invece comincia a mettere insieme i pezzi del puzzle della morte della madre e capisce che i suoi nonni le hanno mentito per tutto questo tempo. Arrabbiata con loro per questa bugia, si allontana da casa e raggiunge insieme a Elia la villa di famiglia sul mare (quella vista nella prima puntata).

Libera va in onda in prima serata su Rai1.