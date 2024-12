Libera: l'Ultima Puntata della Fiction va in onda Stasera, 10 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Libera si conclude stasera, 10 dicembre 2024, su Rai1. L'ultima puntata della Fiction con Lunetta Savino ci aspetta nella prima serata di oggi. Quale sarà la verità sulla morte di Bianca? La dolce Clara scoprirà finalmente chi è suo padre?

Libera si conclude questa sera, martedì 10 dicembre 2024. L'ultima puntata della Fiction con Lunetta Savino va in onda alle ore 21.30 su Rai1. Oggi scopriremo la verità sulla morte di Bianca. Libera Orlando e Pietro avranno finalmente la risposta alle loro indagini e ai loro dubbi. Quel che è certo è che in Tribunale c’è qualcuno che sa tutto e che mente da anni. La giudice e il suo inaspettato alleato, che sta rischiando tutto pur di capire chi abbia ucciso la sua amata, dovranno affrontare le ultime sfide e chissà se Clara potrà riabbracciare suo padre. Ma vediamo insieme le anticipazioni dei due episodi finali, intitolati In dubio pro reo e Lex aequa omnia est.

Prima di scoprire cosa succederà nell’ultima puntata di Libera, in onda questa sera su Rai1, vediamo cosa è accaduto nelle scorse puntate.

Libera è riuscita ad avere la conferma che Bianca non è morta di overdose e che qualcuno l’ha voluta uccidere, per impedirle di correre da lei a informarla di un processo riaperto, di cui lei non avrebbe dovuto saperne nulla. La giudice è riuscita ad avere queste informazioni anche grazie all’aiuto di Pietro, finito in prigione per aiutarla.

Pietro sta cercando informazioni in carcere e grazie al sostegno di un suo compagno di cella è riuscito a trovare chi può segnalargli la pista giusta da seguire. Intanto Clara ha scoperto la verità sulla morte di sua madre mentre Davide è diventato padre e ha scoperto che Pietro potrebbe essere il padre di sua nipote. Ettore è sempre più vicino a Libera mentre Aldo Ferrero è sempre più determinato a liberarsi della Orlando. Il magistrato ha chiesto il suo trasferimento in un altro tribunale, affinché non gli dia più alcun fastidio. Possibile che Ferrero sia coinvolto in quello che è accaduto a Bianca e che sia lui il mandante del suo omicidio?

L’ultima puntata di Libera va in onda stasera, 10 dicembre 2024, in prima serata su Rai1. Andranno in onda due episodi, intitolati In dubio pro reo e Lex aequa omnia est. Vediamo insieme le anticipazioni:

Nel primo episodio, Pietro ha ricevuto la soffiata che voleva. Ora è deciso a seguire la pista di Sergio Covacich. Dopo essere stata scarcerato, grazie all’aiuto di suo padre, a cui ha rivelato di Clara, si mette sulle tracce del Covacich insieme a Libera, con cui si reca al cantiere. I due si scontrano con Teschio, lo scagnozzo del criminale. Nonostante le violente intimidazioni, i due alleati continuano a indagare. Teschio diventa presto un testimone molto scomodo per Sergio, che tenta di ucciderlo.

Nel secondo episodio, Davide porta Pietro e Teschio in questura. Libera invece capisce che Aldo Ferrero non è il mandante dell’omicidio di Bianca; il colpevole deve essere qualcun altro, in tribunale. Purtroppo però solo Covacich potrebbe rivelarle tutta la verità, peccato che venga trovato impiccato. Il magistrato si mette così sulle tracce di un terzo uomo, quello che potrà finalmente far luce su cosa sia successo quindici anni prima.

