Le indagini di Lolita Lobosco 3: stasera su Rai 1 la prima puntata della terza stagione della serie con Luisa Ranieri

Comincia questa sera la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri Vicequestore di Bari. La prima puntata va in onda su Rai 1 in prima serata. Insieme alla protagonista ritroviamo i personaggi che abbiamo imparato ad amare.

In questo 2024 caratterizzato da eccellenti serie tv, sia nuove che già rodate, non poteva non tornare Le indagini di Lolita Lobosco, che racconta le disavventure umane e sentimentali e soprattutto le investigazioni di Lolita Lobosco, vicequestore della polizia di Bari dall'infallibile intuito e dai tacchi vertiginosi portati con grande disinvoltura.

Nella terza stagione, insieme alla protagonista, interpretata da una splendida Luisa Ranieri, ritroviamo mamma Nunzia, che ormai fa coppia con il verduraio Trifone, e Carmela, e poi anche Antonio e Lello. Arriverà anche un uomo che farà battere il cuore di Lolita, che adora le emozioni e non ha paura di cavalcare l'onda della passione. Riuscirà la donna a dimenticare Angelo, che è stato il suo amore di ragazza?

Le Indagini di Lolita Lobosco 3 va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e debutterà proprio questa sera. Le serate saranno 4 e la regia, stavolta, è di Renato De Maria. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e la sceneggiatura è di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani.

Nel cast, accanto a Luisa Ranieri, ci sono Lunetta Savino, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni e, nel ruolo del nuovo possibile amore di Lolita, Daniele Pecci, che abbiamo visto e apprezzato in Cuori.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: Anticipazioni della prima puntata

La prima puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco si intitola Volo pindarico.

Determinata a rinnovare il suo brevetto da paracadutista, Lolita si reca in un campo di volo e assiste a una tragedia: il paracadute di una ragazza non si apre e la poveretta precipita a terra e muore. Fin da subito emergono dettagli non chiari sull'incidente e sulla vita della vittima, che è di nazionalità tedesca. Il Vicequestore non può che mettersi a indagare. Per quanto riguarda la vita privata di Lolita, ecco apparire un fascinoso gallerista di nome Leon, che ha una vita piuttosto complicata. Nel frattempo Nunzia trasloca in una nuova casa, Antonio ha un gran daffare con la laurea di sua moglie Porzia, Lello si prepara alla nascita dei gemelli.

Appuntamento dunque questa sera, su Rai 1 in prima serata, con la prima puntata della terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco. Non perdetela!