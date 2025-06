La TV Nel Pozzo: la storia di Alfredino Rampi e di chi l'ha raccontata arrivano in prima serata su Rai2

Anticipazioni TV

La triste storia di Alfredino Rampi è stata al centro della più lunga diretta televisiva della storia della TV italiana. Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, il documentario La TV nel Pozzo ci racconta come e chi ha raccontato questa terribile tragedia, che ha scosso l'Italia nei primi giorni d'estate del 1981.

Il triste caso di Alfredino Rampi non può essere dimenticato. Di certo non lo può fare chi l’ha vissuta di persona ma nemmeno chi l’ha raccontata dietro o davanti a una telecamera o chi lo ha fatto tramite la sua penna in quel triste inizio d’estate del 1981. Di quei giorni, dal 10 al 13 giugno, è stato detto tutto o quasi tutto e rimarrà nella storia della televisione italiana la lunga diretta TV che ha scosso l’Italia intera e che ha lasciato con il fiato sospeso tutti, fiduciosi di vedere quel finale che, purtroppo, non c'è mai stato. E la storia di Alfredino torna protagonista nel documentario La TV Nel Pozzo in onda questa sera, venerdì 13 giugno 2025 alle ore 21.20 su Rai2. Stavolta però non si tratterà di una semplice cronaca di quanto successo in quei giorni a Vermicino, una frazione tra Roma e i Castelli Romani, ma del racconto di come i media hanno trattato questo terribile evento, che rimane e rimarrà per sempre impresso nella mente di chi c’era, di chi ne ha sentito anche solo parlare ma anche di chi ha fissato la propria memoria con e su una foto di un bambino che sorride con una maglietta a righe.

La TV Nel Pozzo questa sera in prima serata su Rai2

La foto che ritrae Alfredino Rampi con una maglietta a righe è diventata l’immagine simbolo di un’immane tragedia avvenuta nel giugno del 1981 tra la frazione di Vermicino e Selvotta, vicino a Frascati, comune alle porte di Roma. Il piccolo Alfredo, mentre gioca in giardino, cade in pozzo artesiano profondo e stretto, da cui purtroppo non uscirà vivo.

La sua storia diventa subito di dominio pubblico e questo perché i media si interessano alla vicenda immediatamente. Su tutte le pagine dei giornali, così come su tutti i telegiornali, campeggia la foto di Alfredino, proprio quella con la maglietta a righe. Nelle ultime 18 ore della tragedia, la Rai unifica le proprie reti per una diretta televisiva che segue tutti i tentativi disperati di soccorso; saranno proprio queste riprese, con immagini di repertorio, testimonianze o racconti di chi, tra giornalisti, soccorritori, psicologi, testimoni, è stato spettatore o protagonista di questo evento, a essere al centro de La TV Nel Pozzo. Il trauma collettivo che ha colpito spettatori e telespettatori in quei giorni di giugno 1981 non può essere dimenticato e il documentario vuole dare voce a chi, a distanza di anni, ha elaborato questo shock tramite libri, canzoni, graphic novel ma anche realizzando il murales attualmente visibile alla Garbatella, che rappresenta Alfredino proprio in quella posa sorridente e “a righe” della fotografia.

Racconteranno il loro vissuto il cantautore Francesco Bianconi dei Baustelle, il romanziere Giuseppe Genna, il regista Marco Pontecorvo che nel 2021 ha diretto la miniserie Alfredino – Una storia italiana, andata in onda in prima visione su Sky il 21 e il 28 giugno 2021 e in chiaro su Rai 1 l'11 e 12 giugno 2024.

A loro si aggiungeranno lo scrittore e autore tv Massimo Gamba, i giornalisti RAI Piero Badaloni, Pierluigi Camilli, Andrea Melodia, che parteciparono alla diretta, e giornalisti della carta stampata Fabrizio Paladini e Massimo Lugli. Ascolteremo anche le testimonianze degli psicologi Daniele Biondo e Rita di Iorio, oggi presidenti onorari della Onlus Alfredo Rampi.

La TV Nel Pozzo va in onda il 13 giugno 2025 su Rai2.