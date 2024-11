La Talpa: le anticipazioni della puntata di lunedì 25 novembre

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, ci aspetta l'ultimo appuntamento con La Talpa – Who is the mole.

Oggi, lunedì 25 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con La Talpa – Who is the mole: il format dalla formula crossmediale e sperimentale condotto da Diletta Leotta che viaggia in parallelo su due piattaforme, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare.

La Talpa – Who is the mole: le anticipazioni dell'ultima puntata, lunedì 25 novembre

Questa sera andrà in onda una nuova e avvincente puntata di La Talpa – Who is the Mole, il reality che sta ridefinendo il modo di fare intrattenimento televisivo, con la conduzione di Diletta Leotta. Grazie all’integrazione tra la programmazione classica su Canale 5 e le piattaforme digitali di Mediaset Infinity, il programma ha aperto la strada a un nuovo modo di coinvolgere il pubblico, in particolare quello più giovane e tecnologico.

Questa formula multipiattaforma consente agli spettatori di vivere un’esperienza immersiva, con contenuti esclusivi, anticipazioni e approfondimenti disponibili online, dando loro la possibilità di restare sempre connessi con l’evoluzione del gioco, anche al di fuori del tradizionale palinsesto televisivo. L’approccio crossmediale adottato da Mediaset ha già mostrato il suo potenziale, ottenendo ottimi risultati sia in termini di share televisivo sia di interazioni sul web e nelle visualizzazioni in streaming.

La competizione entra nel vivo: stasera, il pubblico assisterà a nuove dinamiche, colpi di scena e indagini. I concorrenti in gara, chiamati a sfidarsi e a svelare il misterioso sabotatore, sono:

Lucilla Agosti

Alessandro Egger

Orian Ichaki

Marina La Rosa

Andreas Muller e Veronica Peparini (in coppia)

(in coppia) Andrea Preti

Gilles Rocca

Ciascuno di loro è sotto osservazione: le alleanze si fanno e si disfano, i sospetti crescono, e ogni azione o comportamento potrebbe rivelare chi si cela dietro il ruolo della Talpa, il concorrente incaricato di sabotare le prove e di confondere i compagni di gioco.

Chi sarà smascherato come la Talpa? Non perdetevi il gran finale di questa puntata su Canale 5. Preparatevi a vivere una serata ricca di emozioni, colpi di scena e intrighi.

L'ultimo appuntamento con La Talpa, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5