La Storia torna stasera su Rai 1 con l'ultima puntata: anticipazioni e intervista a Elio Germano alias Eppetondo

Questa sera, su Rai 1, si conclude la miniserie con Jasmine Trinca La Storia, tratta dal romanzo di Elsa Morante. Ecco le anticipazioni e una videointervista a Elio Germano, che ha interpretato il marmista comunista Eppetondo.

Questa sera, eccezionalmente, torna il grande appuntamento con Ida Ramundo e il piccolo Useppe, protagonisti della miniserie La Storia, tratta dallo splendido romanzo di Elsa Morante. Su Rai 1, in prima serata, va in onda la quarta ed ultima puntata.

Saluteremo quindi personaggi che abbiamo tanto amato, uomini e donne semplici che non si arrendono e si aggrappano faticosamente alla vita, mentre le ingiustizie della Seconda Guerra Mondiale sconvolgono l'esistenza delle famiglie e complicano lo scenario politico. Roma è una città povera, stanca e polverosa, capitale di un'Italia divisa in due.

Nella puntata finale de La Storia ritroviamo Jasmine Trinca, Francesco Zenga, Lorenzo Zurzolo e il piccolo Mattia Basciani, ma prima di sapere a quale destino andranno incontro, torniamo alla terza puntata per ricordarci cosa è accaduto.

La Storia: dove eravamo rimasti?

Ida e Useppe hanno lasciato il ricovero di Pietralata, dove ormai erano rimasti soli, e si sono trasferiti a Testaccio, dove Ida ha preso in affitto una stanza nella casa della famiglia Marrocco, che vive nell'attesa del figlio Giovannino, che è disperso in Russia. La famiglia Marrocco è composta da un nonno ubriacone, un padre che fa il portinaio in ospedale, una madre un po’ scorbutica che fa la sarta e la sposina di Giovannino. Ida, sempre più affamata, ha cercato cibo per Useppe, ma trovare un po’ di farina è stato difficilissimo. I tedeschi hanno lasciato Roma e a Testaccio tutti hanno esultato. Nella terza puntata abbiamo fatto la conoscenza della prostituta Santina (Asia Argento), che ha fatto le carte alla signora Marocco dicendole che Giovannino sarebbe tornato. Santina è una donna sempre allegra, e Carlo Vivaldi, che abbiamo scoperto essere un ebreo di nome Davide Segre a cui hanno sterminato la famiglia, è diventato suo cliente, ma la donna è stata uccisa dal suo magnaccia. Davide ha affittato la casa di Santina e ha cominciato a drogarsi. Useppe ha iniziato a fare strani incubi la notte e ad essere agitato. Ida lo ha portato dal dottore, che però non ha riscontrato nessuna malattia organica. Anche Nino è rientrato. È diventato contrabbandiere ed è fidanzato con Patrizia. Ida, che ha ripreso a fare la maestra, ha affittato una casa a Testaccio. A fine puntata Nino si è trasferito là insieme alla sua cagnetta Bella, rallegrando Ida e Useppe.

La Storia: anticipazioni della quarta e ultima puntata

Se non volete sapere cosa accadrà a Ida, Useppe e Nino, non leggete quanto segue. Altrimenti… pronti via!

Inizio Spoiler

Nella quarta e ultima puntata de La Storia, la tragedia si abbatte su Ida e sulla sua famiglia. Useppe comincia a soffrire della stessa malattia della madre, l'epilessia, e alterna momenti di incoscienza a pericolose convulsioni. La scuola non aiuta il bambino, che ha un carattere ribelle, e Ida cerca di assecondare i suoi desideri, incerta sul da farsi. Nel frattempo Nino passa al contrabbando di armi. Mentre scappa da un posto di blocco, il ragazzo ha un incidente con il camion e muore. Per Ida e Useppe il dolore è troppo grande da sopportare, tanto che l'epilessia di Useppe diventa incontrollabile e il suo unico conforto è il cane Bella. Il bambino ritrova Davide, ormai distrutto dall'eroina. Le ultime battute de La Storia sono tristissime. Useppe ha una violentissima crisi epilettica e muore. Ida diventa pazza e viene ricoverata in manicomio, dove muore 9 anni più tardi. Anche Davide Segre perde la vita, ucciso dalla droga.

Fine Spoiler

La nostra intervista a Elio Germano (Eppetondo)

Uno dei personaggi più belli de La Storia è Giuseppe Cucchiarelli detto Eppetondo. Ida e Useppe lo hanno conosciuto nel ricovero per sfollati di Pietralata. Eppetondo, di fede comunista, si è unito alla resistenza partigiana ed è stato catturato dai tedeschi, torturato e ucciso. Il personaggio è stato affidato a Elio Germano, che abbiamo incontrato quando la miniserie è stata presentata a Roma alla stampa. In questa videointervista l'attore ci parla del senso de La Storia e dell'importanza della sua lezione





Non perdete, questa sera su Rai 1, la quarta e ultima puntata de La Storia, diretta, come le precedenti, da Francesca Archibugi a partire da una sceneggiatura di Francesco Piccolo, Giulia Calenda e Ilaria Macchia.