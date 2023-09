La Stoccata Vincente Anticipazioni: Stasera su Rai1 il Film TV dedicato al campione di scherma Paolo Pizzo

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera su Rai1, con il Film TV liberamente ispirato al libro La stoccata vincente, di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita. Nel cast Alessio Vassallo e Flavio Insinna. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Appuntamento speciale nella serata di oggi, domenica 24 settembre 2023, con La Stoccata Vincente, il Film TV liberamente ispirato all’omonimo libro autobiografico, scritto dal campione di scherma Paolo Pizzo e dal giornalista Maurizio Nicita. Nel cast Alessio Vassallo, nei panni di Pizzo e Flavio Insinna in quelli di Piero, suo padre. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

La Stoccata Vincente: Stasera in onda in prima serata su Rai1

Un appuntamento speciale ci aspetta stasera su Rai1. In prima serata sarà trasmesso il Film TV, La Stoccata Vincente, tratto dal libro omonimo, in cui il campione Paolo Pizzo – con l’aiuto di Maurizio Nicita, racconta la sua vera storia. E di vera storia si parlerà anche questa sera, visto che verranno raccontate le vicende di Pizzo, due volte campione del mondo di scherma, nella specilità della spada.

Un racconto di sport, di tenacia e di determinazione, qualità di un vero sportivo, ma anche di riscatto. Paolo Pizzo ha infatti dovuto combattere, sin da bambino, con una sfida molto grande: un tumore al cervello. Una guerra non combattuta in pedana e vinta grazie all’amore incondizionato e infinito del padre, suo primo maestro di scherma ma anche coach di vita. Il Film TV, raccontato tra flashback dell’infanzia e momenti del recente passato, ripercorre non solo la storia sportiva ma anche umana del campione, sino al momento della sua consacrazione a Campione del Mondo, nella sua città, Catania. Dolori, delusioni, sconfitte, rivalità, rinascite e rivincite che porteranno alla vittoria, quella più grande.

La Stoccata Vincente: le curiosità sul Film

Alessio Vassallo interpreta Paolo Pizzo. Al suo fianco c’è Flavio Insinna, nei panni di suo padre Piero. Il Film, nato con il preciso intento di sottolineare l’importanza sociale dello sport, è stato girato in Sicilia ma tra le location ci sono anche Roma, Genzano di Roma, Guidonia Montecelio, il Lago di Bracciano – tra Vigna di Valle e Anguillara Sabazia. Per la realizzazione è stata fatta molta attenzione agli elementi tecnici e sportivi della scherma, con l’aiuto di atleti professionisti – a partire dallo stesso Pizzo – che hanno preparato gli attori protagonisti.

La Stoccata Vincente va in onda questa sera, alle ore 21.25 su Rai1.