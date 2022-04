La scogliera dei misteri, su Rai 1 la prima puntata della serie francese

Anticipazioni TV

Un passato in cui indagare, una somiglianza inspiegabile con una persona deceduta molto tempo prima sono alla base di La scogliera dei misteri, la miniserie francese che andrà in onda in tre serate su Rai 1. Ecco cosa racconta.

Andrà in onda in tre prime serate alle 21:25 su Rai 1, a partire da oggi 12 aprile, la miniserie francese La scogliera dei misteri (Jugée Coupable): un giallo travolge una persona qualunque, una ragazza venticinquenne, che si scopre suo malgrado legata a una donna deceduta che le assomiglia in modo sconvolgente... ma com'è possibile? La seconda e la terza parte della serie interpretata da Garance Thénault andranno in onda il 19 e il 26 aprile alla stessa ora.

La scogliera dei misteri, di cosa parla la serie su Rai 1 ambientata in Bretagna

La scogliera dei misteri è la storia della venticinquenne Lola Brémond, che giunge all'Hotel des Roches Blanches in Bretagna per un importante colloquio di lavoro, che però - come scopre - nessuno ha mai previsto, anche se chi l'accoglie sembra averla molto a cuore. Cosa sta succedendo? Un messaggio le suggerisce di esaminare un quotidiano locale, dove legge di un crimine avvenuto venticinque anni prima, costato la vita a una donna che sembra proprio lei. Scoprirà presto che la somiglianza fisica è più che spiegabile: la donna era la sua vera madre, che per chiunque "se la sarebbe cercata". Lola capirà di dover indagare in un passato che non immaginava nemmeno di avere. Chi uccise sua madre? Chi era suo padre? Chi la sta aiutando?

La scogliera dei misteri è interpretata dall'attrice Garance Thénault, attiva da pochi anni e apparsa brevemente nella serie Alice Nevers - Professione giudice. Qui in basso embeddiamo il trailer in lingua originale.