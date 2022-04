La scogliera dei Misteri: Stasera su Rai1 la Seconda Puntata della Serie francese

Anticipazioni TV

Prosegue su Rai 1 in prima serata la serie francese La scogliera dei misteri, ambientata in Bretagna: una donna prova a scoprire i misteri che avvolgono la scomparsa tragica di quella che fu la sua vera madre.

Stasera alle 21:25 su Rai 1 torna La scogliera dei misteri (Jugée Coupable), la serie francese giunta al secondo dei tre appunamenti previsti: in previsione dell'ultima puntata che andrà in onda il 26 aprile, si fa sempre più tesa e rischiosa l'indagine di Lola (interpretata da Garance Thénault). La ragazza cerca di scoprire in Bretagna la sorte di quella che, come ha scoperto, è stata la sua vera madre. Un giallo e un mistero, che costringono Lola a scavare in un passato che non sapeva nemmeno di avere...

La scogliera dei misteri, le anticipazioni della seconda serata su Rai 1

Nella seconda puntata di La scogliera dei misteri, constatiamo i tragici effetti dell'articolo che Lola aveva chiesto al giornalista Lafont di pubblicare, quello riguardante il rapporto perverso e malsano tra la scomparsa Manon Jouve (sua madre) e Pierre Neuville (il comandante della gendarmeria che indagò sui fatti del 1995). Allo stesso tempo Lola riesce a sapere altri dettagli sulla violenza che sua madre subì all'epoca, alla base del suo trasferimento dalla Bretagna a Bordeaux, dove Lola è poi cresciuta negli ultimi anni con suo zio. Cosa è quindi successo in quei tre mesi, tra la nascita di Lola e la morte di sua madre sulle scogliere di Port-Blanc? Qual è il ruolo della madre adottiva Julie Brémont in tutto quello che accadde venticinque anni prima? E dopo i segreti che gli ha celato, il gendarme Clément Neuville, figlio di Pierre, si fiderà ancora di Lola?