La scogliera dei Misteri: Stasera su Rai1 l’Ultima Puntata della Serie Francese

Va in onda stasera la terza e ultima puntata della serie francese La scogliera dei misteri, ambientata in Bretagna, su una ragazza che indaga sulla morte misteriosa della madre naturale.

Stasera alle 21:25 su Rai 1 si conclude La scogliera dei misteri (Jugée Coupable), la serie francese giunta all'ultimo dei tre appuntamenti previsti: vi si narra l'indagine di Lola (interpretata da Garance Thénault), una ragazza attirata con l'inganno in Bretagna, dove scopre a poco a poco la storia dietro alla morte misteriosa della sua madre naturale (ancora la Thénault). Il mistero costringe Lola a scavare in un passato che ignorava, incontrando per strada qualcuno che la sostiene, ma anche raccogliendo qualche nemico che ha interesse a coprire quello che accadde una ventina d'anni addietro...

La scogliera dei misteri, le anticipazioni della terza e ultima serata su Rai 1

Cosa si racconta nel terzo e ultimo episodio di La scogliera dei misteri, la miniserie tv franco-nelga in onda alle 21:25 su Rai 1, per la regia di Grégory Ecale e in prima visione assoluta? Prosegue il tentativo di capire cosa sia successo nei tre mesi che separavano la nascita di Lola dalla morte di sua madre sulle scogliere di Port-Blanc. Quando il proprietario dell'hotel, Battaglia, sopravvive al tentativo di omicidio, è costretto dalla situazione a svelare a Lola quale legame avesse con sua madre, Manon. La cosa sconquassa la famiglia Battaglia, che si divide: il figlio Eric vorrebbe tagliare i ponti col padre, mentre la figlia Inès lo difende. Lola ha però ancora i suoi problemi: l'indagine sull'omicidio di Manon ormai prosegue e la sua posizione si fa insostenibile...

Ricordiamo che non sono previste repliche di questa serie su Rai Premium, anche se La scogliera dei misteri rimarrà disponibile su Rai Play per un periodo non precisato. Nel caso la si voglia recuperare, consigliamo di farlo al più presto, nel caso sia rimossa dal servizio, in quanto produzione straniera soggetta a contratti di trasmissione a scadenza.