La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 8 settembre 2024: Deva pronta a smascherare Mert con Gulcemal!

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Nuova Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 8 settembre 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda l'8 settembre 2024, alle 21:20, Deva rifiuta il denaro che Gulcemal le ha offerto e pretende che, nell'arco di tre giorni, lui trovi le prove del suo presunto operato come spia di Zafer. Allora, l'uomo chiede a Yelda di fornirgli il filmato dell'arrivo della giovane a casa della spregevole madre. Emrullah sorprende la domestica mentre cerca il file sul computer, ma Yelda finge di averlo usato per mettersi in contato con suo figlio, e così la fa franca. Intanto, Gulendam è fuori di sé dalla rabbia perché Gulcemal ha deciso di ospitare Armagan a casa loro. Chiusa in camera con Mert, la donna gli rivela di essere figlia di Zafer. Il ragazzo corre da Deva per informarla, quando quest'ultima lo zittisce: sa che è lui la spia, quindi è spacciato. Quella stessa sera, la giovane si ubriaca e sta per rivelare all'amato l'identità della spia, però si trattiene e poi sviene. In un secondo momento, si avvicina la Festa della Mamma. La ricorrenza è motivo di tormento per Armagan e per Gulcemal, ma anche per Deva. Lei, ogni anno, per questa festa, lanciava con le frecce i messaggi alla madre defunta; stavolta, tuttavia, non potrà farlo, poiché il protagonista le ha rotto l'arco. Commossa, Gara gliene comprerà uno nuovo. Nel frattempo, Gulcemal s'introduce a casa di sua madre per rubare i filmati ed entrare in possesso della prova che Deva sia una spia; qualcuno, però, ha cancellato il video incriminato...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.