La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 1° settembre 2024, Gulendam trema: sta per essere smascherata!

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Nuova Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 1° settembre 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 1° settembre 2024, alle 21:20, Gulendam, in compagnia di Gulcemal e Mert, si reca in ospedale per un’ecografia di routine. La dottoressa, però, dice che le immagini non sono ben visibili, e rimanda la visita al mese successivo. Poi, la donna scoprirà che è stato Vefa a chiedere al medico di mentire, per darle tempo per risolvere la questione. Infatti, lui le confida di sapere dell’interruzione della gravidanza. Intanto, Deva affronta Zafer: vuole una spiegazione in merito al rapimento, ed in più l’accusa di aver attentato alla sua vita. La donna, però, dice di sentirsi tradita da quelle parole ed aggiunge che Gulcemal l’ha ingannata; per finire, la caccia. Armagan, invece, escogita un piano: pretende di trovare le risposte alle sue domande. Il ragazzo chiede ad Ipek di recarsi a casa di Zafer ed aprire la cassaforte; la giovane ce la farà, e troverà una misteriosa lettera indirizzata a Mustafa, padre di Armagan. In seguito, Gulcemal sembra ancora molto arrabbiato con Deva, mentre Mert, scoperta la presenza di Armagan a casa di Gulcemal, corre ad informare Zafer...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulendam spalle al muro...

Gulendam ha perduto il bebè che portava in grembo, ma ha deciso di tenere questo doloroso segreto per sé. Infatti, la donna ha il forte timore che, una volta scoperta questa verità sconcertante, Mert possa lasciarla. Ora che si sta recando in ospedale in compagnia di quest'ultimo e di Gulcemal per un'ecografia di routine, Gulendam trema. Tuttavia, improvvisamente, la dottoressa annuncia che le immagini non siano del tutto visibili, e che quindi sarebbe meglio rimandare la visita al mese successivo. Poi, lei scopre che è stato Vefa a chiedere al medico di mentire: è venuto a sapere dell'interruzione di gravidanza e ha pensato di accorrere in suo aiuto per darle più tempo per sistemare al meglio questa difficile situazione...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Deva contro Zafer!

Deva sta per affrontare Zafer. La giovane è sconvolta dal pensiero che sia stata sua "madre" ad ordinare il suo rapimento e, avendo la netta sensazione che sia stata pugnalata alle spalle da una delle persone di cui più si fidava al mondo, la prende di petto, le chiede delle spiegazioni in merito al suo comportamento e l'accusa di aver attentato deliberatamente alla sua vita. Zafer contrattacca, dichiarando di sentirsi tradita dalle sue parole, e che Gulcemal l'ha ingannata. Per finire, come se non bastasse, la signora la caccia via!

Armagan indaga, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 1° settembre 2024

Armagan ha capito che Gulcemal è il fratellastro: ha trovato una foto in cui è ritratta Zafer da giovane ed in compagnia di due bambini; è certo che il bimbo sia Gulcemal. Quest'ultimo, però, non ha voluto né confermare né smentire la sua tesi. Determinato a vederci più chiaro una volta per tutte, il ragazzo chiede ad Ipek di fargli un favore: dovrà intrufolarsi nella stanza di sua madre per andare ad aprire la cassaforte. Allora, lei riuscirà a trovare una lettera misteriosa indirizzata a Mustafa, il padre di Armagan. Nel mentre, Gulcemal continua ad avercela con Deva, e Mert, scoperta la presenza di Armagan a casa del cognato, corre ad informare Zafer. Senza ombra di dubbio, la donna non la prenderà per niente bene...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.