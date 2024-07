La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 5 luglio 2024: Deva tradisce Mert, Zafer minaccia Gulcemal!

Anticipazioni TV

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Quinta Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 5 luglio 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella quinta puntata in onda il 5 luglio 2024, alle 21:20, Mert supplica Deva di perdonare il suo tradimento con Gulendam e le chiede di fuggire con lui. Lei, però, non ha la minima intenzione di assecondarlo, anzi: raggiunge Gulcemal per svelargli che in verità Mert è il suo ex promesso sposo. In un secondo momento, Zafer si reca alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco, a cui si uniscono anche Deva e Gulcemal, il quale ha un piano in mente. La donna, furibonda, vieta al figlio di divulgare il loro legame di parentela...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Mert costretto a sposare Gulendam!

Mert non ha avuto molta scelta: se non avesse preso subito in moglie Gulendam, Gulcemal lo avrebbe ucciso. Terrorizzato al pensiero che potesse fare una brutta fine, perché conscio di avere a che fare con un vero e proprio criminale, il giovane si è sposato con una donna di cui non è mai stato innamorato, benché ci abbia trascorso una notte di passione e l'abbia messa incinta. Profondamente infelice di questa vita coniugale - e di prigionia -, Mert ha svelato tutta la verità a Gulendam, che, sconvolta ed impietosita, è giunta ad una conclusione: lo avrebbe aiutato a fuggire.

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Deva non vuole fuggire con Mert!

Ora che è finalmente tornato liberto, il ragazzo sta raggiungendo in fretta e furia Deva, impaziente di provare a ricucire il rapporto con lei. Anzitutto, Mert le chiede scusa: vorrebbe ottenere il suo perdono per il tradimento con quella che è diventata sua moglie. Dopodiché, la spiazza facendole una proposta incredibile, ossia chiedendole di fuggire insieme il più lontano possibile. Tuttavia, la giovane non ha la minima intenzione di accettare, anzi. Deva si reca subito da Gulcemal per metterlo al corrente del fatto che in verità il genero è il suo ex promosso sposo!

Zafer faccia a faccia con Gulcemal, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 5 luglio 2024

Zafer si sta preparando perché deve prendere parte ad un evento molto importare, ossia la festa di fidanzamento della figlia del sindaco. D'altra parte, accadrà qualcosa che la metterà di pessimo umore. Infatti, a questo party esclusivo si presenta anche Gulcemal, il quale, per di più, non sarà solo, bensì in compagnia di Deva. Come se non bastasse, Gulcemal ha chiaramente un piano in mente. La donna, furente al solo pensiero che il figlio sia pronto a divulgare il loro grado di parentela, lo prende di petto e lo minaccia! Come andrà a finire questo duro faccia a faccia?

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.