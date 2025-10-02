La ricetta della felicità: Stasera su Rai 1 la seconda puntata della miniserie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Anticipazioni TV

Torna questa sera su Rai 1, in prima serata, La ricetta della felicità, miniserie ambientata sulla Riviera Romagnola he mescola il romanticismo al crime. Ne sono protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, appuntamento con la seconda puntata de La ricetta della felicità, la miniserie con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, che interpretano rispettivamente Marta e Susanna, due donne che sono come il giorno e la notte ma che le circostanze e un comune momento di crisi renderanno grandi amiche. Si ritrovano in un’immaginaria località della Riviera Romagnola chiamata Marina di Romagna, dove Marta è andata a cercare indizi che la ricolleghino alla scomparsa del marito, accusato di riciclaggio di denaro sporco. Con l’anziana suocera Rosa (Valeria Fabrizi) al seguito e la figlia adolescente Greta (Nicky Passarella), Marta ha preso alloggio nella pensione di Susanna, che fa il meccanico ed è madre single di una ragazza di nome Asia (Emma Benini). Tutto questo è successo nella prima puntata della serie (composta da due episodi). Greta e Asia sono anche diventare amiche, mentre Rosa ha trovato un ottimo compagno di partite a poker nel papà di Susanna (Andrea Roncato), che si fa chiamare Giovà. Infine, Marta ha chiesto aiuto, per le sue indagini, al carabiniere Giacomo, che è il fratello di Susanna e ha il volto di Eugenio Francschini.

La ricetta della felicità: Anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata de La Ricetta della Felicità l'indagine di Marta e Giacomo procede lenta, perché i due hanno solamente una foto scattata da un autovelox. Mentre cercano altre risposte, trascorrendo così molto tempo insieme, Susanna si insospettisce e comincia a pensare che tra i due ci sia del tenero. Nel frattempo Greta ha una brutta avventura in spiaggia, mentre si trova in compagnia di alcune amiche di Ahmed. Per fortuna Asia la salva. Giovà intanto, continua le sue partite a poker con Rosa, mostrando di avere una chiara dipendenza dal gioco. Nel secondo episodio della puntata Rosa non si trova più. Sembra che abbia deciso di tornare a Milano per incontrare il figlio Enrico. Marta e Susanna si mettono subito in viaggio per cercarla, e Susanna scopre nella borsa dell’amica un album fotografico. Aprendolo, resta sbigottita di fronte a un’immagine che la riporta indietro nel tempo. Nel frattempo Greta riceve la visita del suo fidanzato.

Appuntamento dunque, stasera in prima serata su Rai 1, con La ricetta della felicità. La miniserie è diretta da Giacomo Campiotti ed è una produzione Lux Vide con Rai Fiction.